الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انهيار أرضي مفاجئ دون وقوع إصابات تأثير للمنازل المجاورة بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهدت منطقة سوق اللبن التابعة لحى أول المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، انهيار أرضي بصورة مفاجئة، دون وقوع إصابات بين الأهالى أو تأثير للمنازل المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حى أول المحلة الكبرى، بلاغًا من أهالي ميدان جاويش فى سوق اللبن يفيد بحدوث انهيار أرضي فى وسط الشارع أمام مسجد جاويش.

وانتقلت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التابعة لحى أول، ولجنة تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى موقع البلاغ لمعاينة الهبوط الأرضي حتى يتم إصلاحه.

وأكد ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة الكبرى، فى بيان له"، أنه بعد المعاينة من لجنتي المنشآت الآيلة للسقوط وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن موقع الانهيار عبارة عن بيارة صرف قديمة جافة وتم إلغائها منذ فترة طويلة، وبسبب حركة السيارات فى المنطقة ما أدى إلى الهبوط الأرضي.

وأوضح "النجار" أنه الهبوط ليس كبير ولا يوجد تسريب مياه فى المنطقة فضلا عن أنه لا يمثل خطورة على المنازل المجاورة، لافتا ان الحى سيقوم بردم موقع الهبوط حفاظًا على سلامة الأهالي والأطفال فى المنطقة.

انهيار ارضى بصورة مفاجئة دون وقوع إصابات بين الأهالي تأثير للمنازل المجاورة

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وائل لطفي

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