الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيدة تتهم زوجها بتحريضها على إبتزاز صديقه وتطالب بكافة حقوقها الشرعية

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أقامت سيدة ثلاثينية دعوى قضائية  بمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة، تحمل رقم 581 لسنة 2021 طالبت فيها بالحصول على كافة حقوقها الشرعية بعد تطليقها غيابيا من قبل زوجها.

وقالت “حنان. ع” في دعواها: "مر على زواجنا تسع سنوات كاملة  وأثمر عن إنجاب طفل واحد، كنت فيهم   له ونعمة الزوجة المثالية، تحملته بكل معنى الكلمة، فطوال السنوات الماضية وهو عاطل عن العمل وكل حياته مقتصرة على القهوة والمنزل، وكان معتمدًا اعتمادًا كليًا على معاش والدته.

وتابعت الزوجة: “بعد وفاة والدته ضاق بينا الحال يومًا بعد يوم، وأخذت كل ميراثي من أشقائي، وأنفقته على مصاريف المنزل، وطلبت منه مرات عديدة البحث عن عمل  لكن بلا جدوى، وبعد تداينا للقريب والغريب، قرر البحث عن العمل واتصل بكل زملاءه وأصدقاءه القدامى  حتى تمكن من الحصول على وظيفة بشركة أحد زملائه”.

واستكملت حنان: "كنت فى غاية السعادة بعد تعيينه في هذه الوظيفة، لكن لم تدم فرحتي كثيرًا وتفاجئت بأنه يطلب منى بالتعرف على صديقه وزميله بالعمل، والارتباط به عاطفيًا وتصويره بعض الصور وابتزازه بإرسال تلك الصور لزوجته، وبرفضي هددني بالطلاق والطرد من منزل الزوجية.

وأضافت: "اضطررت للخضوع لرغبته،  وقمت بالتعرف على زميله ونشبت بيننا مقابلات ومحادثات كثيرة وبعد فترة وجيزة، قمت بتهديده بإرسال تلك الصور لزوجته وطلبت منه مبلغ 150 ألف جنيه، مقابل حذف تلك الصور، وعندما علمت من أحد المحامين بأن هناك مسألة قانونية ضدى وتصل للحبس لسنوات، قمت بالاتصال بهذا الشخص وحكيت له ما حدث معي، وطلبت منه عدم تحرير محضر ضدي، وعندما علم زوجي ما فعلته أنهال علي بالضرب المبرح وطردنى من  منزل الزوجية، وتفاجئت بأنه قام بتطليقي غيابيًا، حاولت معه بكل الطرق الممكنة للحصول على حقوقي وديًا لكنه رفض، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعاوي قضائية ضده.          

محكمة الاسرة زوجة زوج نفقة إقامة دعوى

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