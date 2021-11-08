تطوير كافة الميادين وإظهار المظهر الحضاري بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على وضع خطة ورؤية شاملة لتطوير كافة الميادين والشوارع وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها وفقًا لأحدث النظم العالمية .

أشار محافظ البحيرة إلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية طفرة كبيرة وإنجازات عملاقة فى شتى القطاعات ومنها رصف الطرق والميادين وتطويرها وعمل محاور مرورية جديدة لتحقيق السيولة المرورية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها اليوم بمدينة دمنهور والتى تفقد خلالها، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الجمهورية بداية من مستشفى دمنهور العام وحتى ميدان الساعة بطول 1.7 كم فى كلا الاتجاهين وبتكلفة 14 مليون جنيه، ووجه المحافظ بتكثيف العمال وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للجدول الزمني لها.

كما قام اللواء هشام آمنة بتفقد الشارع الجديد المجاور للمستشفى العام بجوار مسجد الوكيل، بعد إزالة الإشغالات ورصفه ودهان الأسوار وإعادة فتحه أمام المارة، ووجه المحافظ بتخصيص أماكن انتظار لأتوبيس النقل الداخلي لخدمة المترددين على المستشفى ليصبح محور جديد يسهم في تحقيق السيولة المرورية،و أعمال تطوير محيط منطقة مجمع مواقف دمنهور والشوارع المحيطة حتى مدخل الطريق الزراعي حيث تتم أعمال رصفه ورفع كفاءة الإنارة بطول 2.5 كم بإعتمادات مالية 9.6 مليون جنيه.

وتم تفقد أعمال تطوير شارع الضغط العالي بعرض 26 متر، ووجه الوحدة المحلية بتحرير محضر لسكان إحدى العمارات السكنية بالشارع، وذلك لتشويه أعمال التطوير والتجميل بالشارع مع تكليفهم بإعادة رد الشىء لأصله على نفقاتهم.