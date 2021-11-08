منظومة نقل متكاملة.. تعرف على أول كارت موحد ذكي 2021

تزامنًا مع بذل الدولة والقيادة السياسية الجهود في تحويل الخدمات الموجة للمواطنين إلى طريق النظام الآلي تسهيلًا عليهم، توجهت الدولة إلى السير في طريق النقل الذكي منذ سنوات بتعليمات من القيادة السياسية، واستطاعت توفير البنية الإلكترونية التي تمكننا من تطبيق نظام النقل الذكي.

معلومات عن الكارت الموحد الذكي 2021

وكشف مؤتمر ومعرض النقل الذكى، عن إعلان أول كارت موحد ذكى لاستقلال وسائل النقل الجماعى باسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأعلنت وزارة النقل أنه سيتم استخدامه قريبا فى استقلال السكة الحديد والمترو والمونوريل والقطار الكهربائى، وفي تلك الإطار ترصد الدستور أبرز المعلومات عن الكارت الموحد الذكي.

يعد الكارت الموحد الذكي عبارة عن محفظة ذكية يتم من خلالها التنقل وحجز التذاكر في جميع وسائل النقل المختلفة يعد وسيلة موحدة تستخدم في وسائل المواصلات المختلفة يتم توفير كارت يمكن استخدامه لفترة زمنية محددة قد تكون يوم أو أسبوع أو شهر، ويتم تحديدها وفقًا لاحتياجات المواطن. يعد الهدف الأول لاستخدام الكارت الموحد الذكي هو تخفيف العبء المالي على المواطن أيضًا ولا يعمل فقط على توفير وقت الوقوف في الصفوف من أجل قطع التذاكر، لأنه بدًا من دفع الأجرة أو التكلفة في كل وسيلة مواصلات على حدى سيدفع المبلغ مرة واحدة، ويستخدم عدد من وسائل المواصلات لفترة زمنية محددة. من المقرر ان يتم إطلاق تطبيق إلكتروني لحجز التذاكر في القطارات المختلفة، وسيتم تطبيقه بداية من العام المقبل عقب تشغيل المرحلة الأولى من المونوريل مدينة نصر- التجمع الخامس. سيكون متاح للركاب الاختيار بين الكارت الموحد أو شراء التذاكر الورقية قبل كل رحلة. االكارت الموحد الذكي سيكون بديلا للتذاكر الورقية. الكارت الموحد فى مرحلته الأولى سيتم العمل به مع استمرار التذاكر الورقية. سيتم إضافة الأتوبيسات الحديثة والترددية للعمل ضمن منظومة الكارت الذكى لإنهشاء منظومة نقل متكاملة.

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