«الاتصالات» تُنفذ ورش عمل لبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية بقرى «حياة كريمة»

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع دواوين عموم المحافظات ومؤسسة حياة كريمة، عددًا من الندوات التثقيفية لبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية للمواطنين من كافة الفئات المجتمعية في 142 قرية من القرى المستهدفة بالمشروع القومي لتطوير القرى، خلال الفترة من 5/7/2021 إلى 28/10/2021.

وتأتى هذه الندوات التثقيفية تنفيذاً لمستهدفات المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، واستكمالاً لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء "مصر الرقمية" للوصول إلى مجتمعات قروية رقمية تفاعلية منتجة.

حياة كريمة

وتهدف الندوات إلى نشر وتعزيز الثقافة الرقمية والشمول المالي بالقرى المستهدفة، وذلك لرفع الوعي الرقمي لدى المواطنين بالخدمات الرقمية المتاحة بمنصات الجهات الحكومية المختلفة كالصحة والتعليم والتموين والمرافق وكذا الخدمات المتاحة بمنصة "مصر الرقمية"، وتنمية قدراتهم على استخدامها والاستفادة منها.

حياة كريمة

وأشارت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، إلى أن الدولة، وبالتعاون بين مؤسساتها، تعمل جاهدة على محو الأمية الرقمية لدى المواطنين تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 25 من الدستور المصري، وأن الأمية الرقمية تمثل عائق أمام التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية في ظل الجمهورية الجديدة.

حياة كريمة

وأوضحت "لبيب"، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع بعض الوزارات ودواوين عموم المحافظات المستهدفة بالمشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" وعدد من المؤسسات الأهلية كمؤسسة حياة كريمة، تنفذ خطة متكاملة للوصول بقرى حياة كريمة إلى مجتمعات رقمية تفاعلية آمنة ومنتجة بدءً من البنية التحتية للاتصالات والإنترنت مروراً بإتاحة الخدمات الرقمية للمواطنين وصولاً إلى نشر الثقافة الرقمية وتنمية المهارات الرقمية وتحقيق الشمول الرقمي والمالي.

حياة كريمة

جدير بالذكر أن الندوات التثقيفية تستهدف تنمية وبناء الثقافة والقدرات الرقمية للمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية بالقرى والمراكز والمحافظات المستهدفة بالمشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، وتُنفذ بواسطة فرق عمل من مدربي ومراقبي الجودة بقطاع التطوير المؤسسي لتنمية وبناء القدرات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع ممثلي ومتطوعي مؤسسة "حياة كريمة" بالمحافظات، وبلغ عدد المستفيدين من الندوات (4187) مواطناً.