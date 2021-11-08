الإثنين 08 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الاتصالات» تُنفذ ورش عمل لبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية بقرى «حياة كريمة»

حياة كريمة
حياة كريمة

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع دواوين عموم المحافظات ومؤسسة حياة كريمة، عددًا من الندوات التثقيفية لبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية للمواطنين من كافة الفئات المجتمعية في 142 قرية من القرى المستهدفة بالمشروع القومي لتطوير القرى، خلال الفترة من 5/7/2021 إلى 28/10/2021.

وتأتى هذه الندوات التثقيفية تنفيذاً لمستهدفات المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، واستكمالاً لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء "مصر الرقمية" للوصول إلى مجتمعات قروية رقمية تفاعلية منتجة.

inbound4359041436811484699
حياة كريمة

 وتهدف الندوات إلى نشر وتعزيز الثقافة الرقمية والشمول المالي بالقرى المستهدفة، وذلك لرفع الوعي الرقمي لدى المواطنين بالخدمات الرقمية المتاحة بمنصات الجهات الحكومية المختلفة كالصحة والتعليم والتموين والمرافق وكذا الخدمات المتاحة بمنصة "مصر الرقمية"، وتنمية قدراتهم على استخدامها والاستفادة منها.  

inbound6924825232117915344
حياة كريمة

وأشارت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، إلى أن الدولة، وبالتعاون بين مؤسساتها، تعمل جاهدة على محو الأمية الرقمية لدى المواطنين تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 25 من الدستور المصري، وأن الأمية الرقمية تمثل عائق أمام التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية في ظل الجمهورية الجديدة.

inbound7970528966298328378
حياة كريمة

وأوضحت "لبيب"، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع بعض الوزارات ودواوين عموم المحافظات المستهدفة بالمشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" وعدد من المؤسسات الأهلية كمؤسسة حياة كريمة، تنفذ خطة متكاملة للوصول بقرى حياة كريمة إلى مجتمعات رقمية تفاعلية آمنة ومنتجة بدءً من البنية التحتية للاتصالات والإنترنت مروراً بإتاحة الخدمات الرقمية للمواطنين وصولاً إلى نشر الثقافة الرقمية وتنمية المهارات الرقمية وتحقيق الشمول الرقمي والمالي.

inbound44168583273779292
حياة كريمة

جدير بالذكر أن الندوات التثقيفية تستهدف تنمية وبناء الثقافة والقدرات الرقمية للمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية بالقرى والمراكز والمحافظات المستهدفة بالمشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، وتُنفذ بواسطة فرق عمل من مدربي ومراقبي الجودة بقطاع التطوير المؤسسي لتنمية وبناء القدرات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع ممثلي ومتطوعي مؤسسة "حياة كريمة" بالمحافظات، وبلغ عدد المستفيدين من الندوات (4187) مواطناً.

inbound5281799981231526040
حياة كريمة

 

 

وزارة الاتصالات حياة كريمه المحافظات مصر محو الامية الرقمية

مواد متعلقة

«طلعت»: «الاتصالات» الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع.. «الأرصاد» تطالب السائقين بتوخي الحذر صباحا

لحظة مقتل حمدى أبو صالح و12 من عصابته فى أسوان (فيديو)

الرئيس السيسى يستقبل النواب العموم العرب والأفارقة

تنفيذ 40% بمشروع إنشاء المقر الرئيسي للبريد ببني سويف

نقيب المهندسين فى لقاء مفتوح مع الجمعية العمومية بالإسكندرية

وكيل تعليم مطروح يحيل معلمي الحاسب الآلي للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

لواء.حمدى البطران

موقف الدولة من مبادرة وقف العنف

أسماء محفوظ

الأبوة لا تسقط بالتقادم

حسين دعسة

ماذا سيحدث لو سقط أبى أحمد.. إثيوبيا إلى أين؟

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

صور

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

صور عقار الكونيسة المنهار

محطة تل أبيب

المزيد

وفد من 95 شخصاً: الرئيس الكولومبي يصل إلى إسرائيل.. ما جدول أعماله؟

كيف أحبط الموساد هجمات ضد إسرائيليين في افريقيا ؟

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية