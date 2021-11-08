التنسيق الحضاري يمثل مصر في مرصد التراث العمراني والمعماري العربي بتونس

مثل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، مصر في مرصد التراث العمراني والمعماري العربي بالاجتماع السادس والذي تم عقده في تونس والتابع لمنظمة الألكسو "المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة".

و ناقش المرصد سجل التراث العمراني العربي، وكذلك تم عرض التجارب العربية في المحافظة على التراث العمراني والمعماري وتنميته، وكذلك عرض قانون عمل المرصد العربي والتصويت عليه من قبل الأعضاء.

وجدير بالذكر أن المباني التي سيتم إدراجها طبقا لمعايير تصنيف المناطق ومواقع التراث العمراني العربي على أن تكون تراثا فريدا، وأن يعبر عن حقبة زمنية أو حدث تاريخي هام بالنسبة للأمة العربية، أن يحظى بحماية تشريعية في البلد الموجود فيه.

وقد انتهى الاجتماع بالعديد من التوصيات التي من شأنها الحفاظ على التراث العمراني العربي وجعل التراث مصدر إلهام لتصميم المدن الجديدة مع الحفاظ على بعدها الإنساني، معاملة التراث العمراني نفس معاملة المواقع الأثرية والقطع المتحفية، إنشاء صندوق عربي أو حساب خاص لصون وحماية التراث المعماري والعمراني العربي وخاصة المهدد منه.

- إنشاء أرشيف عمراني عربي متميز يضم المباني ذات الطراز العمراني المتميز

يذكر أن الهدف من إنشاء مرصد التراث العمراني والمعماري العربي هو إنشاء أرشيف عمراني عربي متميز يضم المباني ذات الطراز العمراني المتميز على مستوى الدول العربية وكذلك الحفاظ على هذا التراث المتنوع والضخم والذي له جذور تاريخية وثري من التدهور والعمل على ترميمه وتطويره طبقا لأسس ومعايير الحفاظ على التراث العمراني وحمايته من النزاعات المسلحة، والعوامل الطبيعية والمناخية والأنشطة العمرانية العشوائية أو غياب المادة التشريعية التي تكفل حماية التراث المعماري، والعمل على رفع الوعي بقيمة الموروث التراثي للمالكين والمستثمرين مما يحقق استدامته وتحقيق عائد اقتصادي منه.