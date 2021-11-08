نقيب المهندسين فى لقاء مفتوح مع الجمعية العمومية بالإسكندرية

عقد المهندس هانى ضاحي، نقيب المهندسين، لقاءً مفتوحًا مع أعضاء الجمعية العمومية بحضور الدكتور هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية وأعضاء مجلس النقابة، وذلك فى مقر نقابة المهندسين بالإسكندرية لزيادة التواصل مع المهندسين وخلق حوار مفتوح ومناقشة كل القضايا والرد عليها بشفافية.

وأدار الحوار الدكتور هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، الذى رحب بهيئة المكتب فى زيارتهم للاطلاع على المستجدات الخاصة بأعمال التطوير وشملت جولة تفقدية لمدينة برج العرب ونادي المهندسين سابا باشا ونقابة المهندسين بالشاطبي.

وقال المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين إنه بسبب جائحة كورونا توقفت كل الأنشطة وأعمال التطوير فى المقرات والتى أهدرت الوقت فى استكمال أعمال تطوير المقرات على مستوى الجمهورية والتى من المفترض تنتهى منذ فترة.

وفيما يخص المعاشات أكد المهندس هانى ضاحى أن المجلس الحالى تولى المهمة عام 2018 بوجود عجز فى صندوق المعاشات بقيمة 178 مليون جنيه وهو الصندوق الوحيد الذى يصرف على كافة الخدمات المقدمة وكان الشغل الشاغل هو تحسين الإيرادات وتغطية العجز وتم زيادة المعاشات 15% بعد سد العجز وتحقيق فائض، مؤكدًا أنه هناك دراسة لزيادة المعاشات خلال الفترة القادمة.

وقال إن نقابة المهندسين وفرت 1000 منحة تدريب من القوى العاملة مع 3 شركات كبرى وسيتم توزيعها على كافة النقابات الفرعية لكى يحصل المهندسين من كافة أنحاء الجمهورية بالتساوي على فرصة التدريب وهي فرصة مميزة لرفع كفاءة المهندسين.

وتحدث عن دور لجنة التوظيف فى النقابة هى عامل مساعد ولها دور مجتمعي لتأهيل المهندسين لسوق العمل ودعمهم بالتدريب المناسب فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها المهنة.

كما أكد أن هناك إجراءات تم اتخاذها للحفاظ على المهنة والحد من الأعداد الضخمة منها إيقاف إصدار تراخيص للمعاهد الهندسية منذ عام 2019 بقرار من وزارة التعليم العالي، إعداد كوادر من المهندسين لتأهيلهم لسوق العمل المحلي.

أما مستشفى بدر قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، أنه منذ توليه المنصب فى 2018 ويوجد العديد من التحديات أهمها عدم دراسة هذا الملف وعدم وجود دراسة جدوى توضيحية للمشروع وجمع تبرعات دون سند قانوني لذلك تم وضع دراسة جدوى اقتصادية وتم عرضها على المجلس الأعلى وعقد جلسات استماع ليكون قرار من المجلس الأعلى بأن يكون المشروع مشروعًا استثماريًا لصالح صندوق المعاشات وخدمة المهندسين.

كما أشار إلى قيام نقابة المهندسين بتأسيس شركة لإدارة المشروعات وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لتكون ذراع لنقابة المهندسين وأحد عناصر الهامة لتوفير الإيرادات للنقابة ، منوها أن هذا الاقتراح الذى يعود بالنفع على المهندسين واجه من قبل البعض بالعديد من البلاغات للنائب العام والهيئة العامة للاستثمار لرفض ترخيص الشركة ولكن كافة الأوراق رسمية وسليمة وتم الترخيص وتأسيس الشركة.

وأشار إلى أن نقابة المهندسين هى الاستشاري الهندسي للدولة فهى من النقابات العريقة لذلك سعي المجلس وهيئة المكتب لتعديل قانون النقابة وطرحه على المجلس النواب الدورة السابقة وتمت موافقه مجلس الوزراء ثم جاءت جائحة كورونا وبعدها تم تغيير تشكيل المجلس وتشكيل مجلس الشورى وهو ما تسبب فى توقف التعديلات.

كما أشاد المهندس حسن عبد العليم، الأمين العام لنقابة المهندسين، بكفاءة مهندسي الإسكندرية المهنية واستعانة كبرى الشركات بهم خاصة فى العين السخنه والمدن الجديدة،موجها الشكر للدكتور هشام سعودي لتوجيه الدعوة لمخاطبة مهندسي الإسكندرية عن قرب والإجابة على كافة الأسئلة وتوضيح الحقائق .

بينما قالت المهندسة زينب عفيفى مساعد الأمين العام، إن ملف المعاشات من الملفات الشائكة، وأوضحت أن عام 2020 صرفت نقابة المهندسين للمعاشات مليار و650 ألف جنيه ومتوقع فى ختام عام 2022 سوف تكون 2 مليار جنيه، كما تحدث عن المستحقين للمعاشات سواء المهندسين العاملين فى المحاجر أو العسكريين وأسرة المهندس المتوفي ومن له حق فى الحصول على المعاش لتكرار الأسئلة فى هذا الشأن وتوضيحها لجموع المهندسين.

كما تحدث المهندس محمد ناصر أمين الصندوق، عن النقلة النوعية التي شهدتها نقابة المهندسين ومقرات نقابة المهندسين بالإسكندرية وتحويل العجز فى الميزانية إلى فائض للارتقاء بمستوى الهندسة والمهندس.

واستمع نقيب المهندسين إلى أسئلة ومقترحات مهندسي الإسكندرية والإجابة عليها، مؤكدًا أنه سيكون هناك العديد من اللقاءات المستمرة ليكون هناك قناه اتصال مباشرة مع المهندسين وقدم الشكر لمجلس النقابة بالإسكندرية والحضور من مهندسى الجمعية العمومية.

واختتم الدكتور هشام سعودي اللقاء بتقديم الشكر لنقيب المهندسين وأعضاء هيئة المكتب لتلبيتهم الدعوة وقدم شكره للحضور من مجلس النقابة وعلي رأسهم المهندس الاستشارى السيد حسن عضو مجلس النقابة على حسن تنظيمه وإدارته للحوار المفتوح ليخرج بصورة مشرفة لاقت تقدير الحضور.