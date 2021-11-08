الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية..

«على الحجار» و«وعد البحرى» على مسرح النافورة بدار الأوبرا.. الأربعاء

علي الحجار
علي الحجار

تتوالى فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حيث يُحيى الفنان علي الحجار، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي، حفلًا غنائيًا يوم الأربعاء المقبل، في تمام الثامنة مساءً، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

ويضم الحفل باقة من أعمال علي الحجار، من بينها: «تجيش نعيش، زي الهوا، إزاي تكون انت، غوايش، المال والبنون، متمنعوش الصادقين، بوابة الحلواني، وغيرها»، ويسبق الحفل فاصل غنائي لكل من السورية وعد البحري، وحنان عصام، وأحمد عفت.

وفي السابعة مساءً على المسرح الخارجي، يقدم كورال أطفال الأوبرا حفلًا بقيادة المايسترو أحمد عامر، يضم كوكبة من أشهر أعمال عمالقة الغناء.

وتستمر الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية لمدة 15 يومًا متتالية على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة مثل: (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، بالإضافة إلى محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور، ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هي: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.

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