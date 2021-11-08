الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الدم بقى ميه».. شاب ينهي حياة شقيقه بسبب مشاكل أسرية (فيديو)

جثة
جثة

 شهدت منطقة حلوان بمحافظة القاهرة، جريمة مروعة بعدما نشبت  مشاجرة باليد بين شقيقين وانتهت بمقتل الشقيق الأصغر، إثر ضربة تلقاها في منتصف الرأس أودت بحياته بعد إصابته بنزيف داخلي.

"الدستور" انتقلت لمكان الحادث وتحدثت مع عائلة المتهم والمجني لكشف غموض الجريمة.

و قال أحد أفراد العائلة، أن يوم الحادث حدثت مشادة كلامية بين الشقيقين، وتطورت إلى التشابك بالأيدي ليقوم الأخ الأكبر بتسديد ضربة لشقيقه في منتصف الرأس، ومن ثم دفعه من علي درج السلم فسقط و ارتطمت رأسه بالحائط ليسقط جثة هامدة.

-  مشكلة عائلية سبب وقوع الجريمة 

وأضاف أن الخلاف كان بسبب مشكلة عائلية و لم يكن بسبب المخدرات كما أذاعت المواقع الإخبارية، وبعد وقوع الحادث قام الجاني باحتضان المجني عليه وكان يردد " قوم انا ما قصدش اقتلك قوم انت أخويا و صاحبي قوم"، كان يردد هذه الكلمات ولم يفر بل انتظر رجال الشرطة بجانب جثة شقيقه حتى أتوا وقاموا بالقبض عليه.

ومن جانبه، أوضح شاهد عيان أن في يوم وقوع الجريمة كان هناك صوت صراخ عال يصدر من منزل الشقيقين، وبعد السؤال اتضح أن "م. م" قتل شقيقه "إ.م" بالخطأ بسبب مشاكل عائلية، وأتت قوات الأمن لمنزل الشقيقين وتم القبض على بعد وقوع الجريمة بنصف ساعة، وأشار إلى أن  الشقيقين كانا ودودين  لسكان المنطقة والجيران وكانوا دائماً يتجنبون المشاكل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً من الأهالي بشارع عيد يونس يفيد بوقوع جريمة قتل بالمنطقة وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من الشقيقين "م. م"، و"إ. م"، وتطور الأمر ليقوم الأول بقتل الثاني، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان من القبض على المتهم، وتبين من التحريات الأولية أن مشاكل عائلية وراء ارتكاب المتهم الجريمة، وتم تحرير  المحضر اللازم و تباشر النيابة التحقيقات

 

جريمة مروعة مشاجرة باليد مقتل الشقيق الأصغر منتصف الرأس نزيف داخلي وقوع الجريمة مشاكل اسرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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