السبت.. ندوة في نادي القصة تحت عنوان «هل القراءة فريضة غائبة عن المصريين؟»

يُنظم نادي القصة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، في مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، السبت، ندوة تحت عنوان “هل القراءة فريضة غائبة عن المصريين”.

ويشارك في الندوة مجموعة من كبار مبدعي ومثقفي مصر في مختلف المجلات، من بينهم الخبير التربوي دكتورمحمد غنيم، والأديبة والعضوة البرلمانية ضحى عاصي، وعلي عبد الحميد مدير مركز الحضارة العربية للنشر، ويديرها الناقد والروائي حسن الجوخ.

تناقش الندوة واحدة من أخطر الظواهر التي يعاني منها المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة وهي عزوف المصريين عن قراءة صنوف الإبداع الأدبي من قصة ورواية وشعر ..وايضا الفكر المستنير

وتتعرض الندوة إلى تقارير واحصائيات منظمة اليونسكو ومنظمات دولية وعربية أخرى حول تلك الظاهرة، كما تتطرق إلى دور وتأثير السوشيال ميديا، بالإضافة إلى المنظومة التعليمية والمؤسسات الثقافية والإعلامية وتفشي الخطاب السلفي.