الإثنين 08 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدرسة «القديس يوسف» تنظم رحلة مدرسية للمتحف القومى للحضارة المصرية

رحلة مدرسية للمتحف
رحلة مدرسية للمتحف القومى للحضارة

نظمت مدرسة القديس يوسف الظهور بالعباسية رحلة للصف الرابع الابتدائى إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.

رحلة مدرسية للمتحف القومى للحضارة

وقالت المدرسة إن هذا يأتى فى إطار توعية طلاب المدارس بحضارة وتاريخ بلدهم والعمل على ترسيخ الوطنية في نفوسهم. 

المتحف القومي للحضارة المصرية هو متحف يقع في مدينة الفسطاط بالقاهرة علي مساحة 33.5 فدان. 

رحلة مدرسية للمتحف القومى للحضارة

ويستوعب المتحف خمسين ألف قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية بالإضافة إلى عرض لإنجازات الإنسان المصري في مجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ حتى وقتنا الحاضر، كما يحتوى على نماذج وصور فوتوغرافية ومخطوطات ولوحات زيتية وتحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني الروماني والقبطي والعربي وحضارة السودان والعصر الحديث. 

رحلة مدرسية للمتحف القومى للحضارة

 

الوطن لتر تلف معا المتحف القومي للحضارة الحضارة المصرية محل الصف الرابع الابتدائي متنوع

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