مدرسة «القديس يوسف» تنظم رحلة مدرسية للمتحف القومى للحضارة المصرية

نظمت مدرسة القديس يوسف الظهور بالعباسية رحلة للصف الرابع الابتدائى إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.

رحلة مدرسية للمتحف القومى للحضارة

وقالت المدرسة إن هذا يأتى فى إطار توعية طلاب المدارس بحضارة وتاريخ بلدهم والعمل على ترسيخ الوطنية في نفوسهم.

المتحف القومي للحضارة المصرية هو متحف يقع في مدينة الفسطاط بالقاهرة علي مساحة 33.5 فدان.

رحلة مدرسية للمتحف القومى للحضارة

ويستوعب المتحف خمسين ألف قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية بالإضافة إلى عرض لإنجازات الإنسان المصري في مجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ حتى وقتنا الحاضر، كما يحتوى على نماذج وصور فوتوغرافية ومخطوطات ولوحات زيتية وتحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني الروماني والقبطي والعربي وحضارة السودان والعصر الحديث.