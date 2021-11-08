«رجال أعمال الإسكندرية» توفر منتجات تأمينية لعملاء مشروع تنمية المنشآت الصغيرة

وقعت جمعية رجال أعمال الاسكندرية مذكرة تفاهم مع إحدى شركات التأمين بهدف توفير منتجات تأمينية مناسبة لعملاء مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية التابع لجمعية رجال أعمال الاسكندرية، حيث وقع مذكرة التفاهم المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وكشف صبري في بيان للجمعية، أن رجال أعمال الاسكندرية تبذل العديد من الجهود لدعم كافة مجالات الأعمال الخاصة بها والتابعة لها، بهدف تعزيز الاقتصاد ودعم الاقتصاد الوطني، فيما تعمل رجال أعمال الاسكندرية خلال الفترات القادمة علي دعم العمل بينها وبين العديد من المؤسسات المختلفة لدعم أفكار الجمعية وخططها المستقبلية.

الجدير بالذكر، أن اللقاء حضره الدكتور محمد غتوري مستشار مجلس الادارة، والدكتور عبد المنعم حافظ نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد هنو نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد محرم أمين الصندوق، واللواء حاتم القاضي رئيس الاتحاد العربي للملاحة وعضو الجمعية، وشريف الديواني مستشار الجمعية، والدكتورة أمنية حساب رئيس اللجنة الصحية وبازل ماركو رئيس لجنة الطاقة والبيئة وأدهم قريطم المدير التنفيذي للجمعية، وجاكلين ويلسون الرئيس السابق لنادي روتاري فاروس.