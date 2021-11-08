الإثنين 08 نوفمبر 2021
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محافظات

الفريق أسامة ربيع يكرم أبطال العرض المسرحي «عاشق ومداح»

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع يكرم أبطال عاشق ومداح

كرم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أبطال العرض المسرحي "عاشق ومداح" الفنان القدير أحمد ماهر، والمنشد الكبير الدكتور أحمد الكحلاوي، تقديرًا للعمل الثقافي المُبدع الذي قدمه جميع أعضاء فريق العمل ببراعة وحس فني عالي، وذلك في إطار الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد والمولد النبوي الشريف.

جاء هذا العرض المسرحي في إطار التعاون بين هيئة قناة السويس ووزارة الثقافة، حيث فتحت الهيئة أبوابها للجمهور لمشاهدة العرض مجانًا في الفترة من 17 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، وذلك إنطلاقًا من الدور المجتمعي للهيئة في دعم الأنشطة والفعاليات الثقافية والفكرية والفنية الهادفة.

ونال العرض المسرحي استحسان الجمهور لما كان له بالغ الأثر في الارتقاء بالوعي المجتمعي والحس الوطني، عبر تسليط الضوء على حضارة وإسهامات الإنسان المصري منذ فجر التاريخ.

ويقوم ببطولة العرض المسرحي "عاشق ومداح" الفنان القدير أحمد ماهر، والمنشد الكبير الدكتور أحمد الكحلاوي، والفنانة لبنى الشيخ والفنان رضا إدريس، وعدد من شباب الفنانين، ويوثق العرض حضارة وإسهامات الإنسان المصري منذ فجر التاريخ حتى يومنا هذا، بما يسهم في بث روح البهجة والسعادة في نفوس العاملين بالهيئة وأسرهم وأهالي الإسماعيلية بالكامل.

 من جانبه، أعرب الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، عن سعادته برعاية الهيئة لهذه الفعالية الثقافية المتميزة ضمن جهود الهيئة لدعم الأنشطة والفعاليات الثقافية والفكرية والفنية الهادفة، والتي تصبو في المقام الأول إلى التكامل مع جهود مؤسسات الدولة والعمل على الارتقاء بالوعي المجتمعي والحس الوطني.

من جانبه، قدم نجوم العمل الشكر للفريق أسامة ربيع على رعايته لهذه الفعالية الفنية وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة، معربين عن سعادتهم لوجودهم في هيئة قناة السويس شريان الحياة للعالم أجمع.

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