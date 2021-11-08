برلماني: نفتقد بوصلة الترويج لمعالمنا السياحية

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن ما تم تنفيذه على أرض الواقع من استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والنتائج الملموسة فى واحد من أبرز القطاعات، قائلا: "على الرغم من المقومات التى نمتلكها إلا أننا نفتقد بوصلة الترويج لمعالمنا السياحية حيث أن الإيرادات التى يحققها القطاع لا تتناسب مع ما نمتلكه من مقومات".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن السياحة من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، حيث يعمل بها 3 ملايين مصري بشكل مباشر وغير مباشر، فى الوقت الذى يحظى القطاع باهتمام كبير من قبل الدولة، خلال الفترة الأخيرة تم إرجاء للرسوم وجدولة للمديونيات ومنح القائمين على القطاع العديد من الإعفاءات بهدف الحفاظ على العمالة الموجودة به وعدم تسريحها، كما أن الدولة المصرية تتمتع بمقومات بيئية متميزة، وتتميز بالشواطئ، إلى جانب السياحة الدينية والعلاجية والتاريخية.

وتابع محسب: "كافة هذه المقومات تجعل الدولة المصرية فى مصاف الدولة التى تحقق أعلى إيرادات من قطاع السياحة، شريطة حسن استغلالها، سواء من خلال الترويج الجيد، التسويق فى مختلف دول العالم للسياحة المصرية، الاعتماد على شخصيات بارزة فى المجتمع من أجل تحقيق ذلك، والمرونة فى التعامل بعيدا عن الروتين الذى ينعكس بالسلب على القطاع وعلى الخزانة العامة للدولة فى نفس الوقت ولكن ما يحدث على الأرض".

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تقديم تقرير دورى عما نفذ من الاستراتيجية الخاصة بالتنمية المستدامة للوزارة وفقا لرؤية مصر 2030 وما تم تنفيذه وهل هناك بعض العقبات التي تعيق مراحل التنفيذ لسرعة تدارك الأمر على أن يتم إعلاء المصلحة العامة واستغلال المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية خاصة وأن هناك بعض الدول لا تمتلك ربع هذه المقومات وتحقق إيرادات تتجاوز ما يتم تحقيقه فى مصر مئات المرات مما يؤكد أن الترويج والتسويق فى حاجة لإعادة نظر للمصلحة العامة.