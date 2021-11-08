الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

معاينة تصويرية للمتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات سابقة في حلوان

جثة
جثة

تجري نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الإثنين، معاينة تصويرية للمتهم بقتل شقيقه عقب دفعه على الأرض، بسبب خلافات سابقة في حلوان.

وقال شهود العيان أنهما سمعوا صوت مشاجرة واستغاثات، وبمجرد استطلاع الأمر تبين أن أحد الجيران توفى بسبب مشاجرة مع شقيقه، موضحًا أن سبب الخلاف قديم بينهما، خاصة أن سيرتهما طيبة في المنطقة، وأنه لم يقصد قتله هو كان يدفعه فسقط أرضًا وبنقله إلى المستشفى تبين وفاته.

وأضافوا أن سبب الوفاة هو دفعه وسقوطه على الأرض بسبب قوة الدفعة التي تسببت في نزيف داخل المخ، وأنه لم يسمع عنه أي خلاف من سابق في المنطقة.

تفاصيل الواقعة

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغًا من الأهالي في حلوان بوقوع جريمة قتل، وانتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين نشوب مشاجرة بين كل من الشقيقين "م.م" و"إ.م" وتطور الأمر وقام الأول بقتل الثاني وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان من القبض علي المتهم، وأشارت التحريات الأولية أن خلافًا بينهما وراء ارتكاب المتهم الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق.

معاينة تصويرية حلوان خلافات سابقة قتل غرفة عمليات النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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