الإثنين 08 نوفمبر 2021
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محافظات

محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية لرصد مخالفات البناء

أجتماع نائب محافظ
أجتماع نائب محافظ المنيا بمنظومة المتغيرات المكانية

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة سير العمل والحالات غير القانونية التي يجري رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، سواء مخالفات بناء عشوائي، أو تعدي على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية للتعامل الفوري معها.

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أجتماع نائب محافظ المنيا بمنظومة المتغيرات المكانية

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، عقد نائب محافظ المنيا اجتماعًا، بحضور المهندس محمود عبدالله، مدير إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وعدد من نواب رؤساء المراكز، ورؤساء القرى ورؤساء أقسام التنظيم، ورؤساء وحدات المتغيرات المكانية على مستوى عدد من الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، والتي تلاحظ تزايد أعداد المتغيرات المكانية المخالفة بها.

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أجتماع نائب محافظ المنيا بمنظومة المتغيرات المكانية

شدد نائب المحافظ على إزالة جميع الحالات المخالفة الجديدة في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات المكانية (غير القانونية) من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، والجهات الأمنية.

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أجتماع نائب محافظ المنيا بمنظومة المتغيرات المكانية

وأوضح نائب المحافظ ان كل حالة يتم فحصها بدقة شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب، لافتًا إلي أن فنيي التنظيم والمتغيرات ورؤساء القري مسئولين عن تنفيذ القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وسرعة إصدار قرارات الإزالة للمخالفات حتى يتسنى السيطرة عليها فور وقوعها.

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أجتماع نائب محافظ المنيا بمنظومة المتغيرات المكانية

 

محافظ المنيا يكلف نائبه رصد مخالفات البناء منظومة المتغيرات المكانية الدكتور محمد أبو زيد اللواء أسامة القاض

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