«الداخلية» تداهم مصانع «بير السلم» لتعبئة الأسمدة المغشوشة في المنوفية

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة مكبرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن المنوفية والجهات المعنية استهدفت المصانع العشوائية بنطاق محافظة المنوفية، التي يتم من خلالها إنتاج وتعبئة المخصبات والأسمدة الزراعية المغشوشة والمقلدة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، ومصانع عشوائية تعمل على إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية واستخدامها فى تصنيع الأدوات المنزلية "بدون ترخيص".

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية "بدون ترخيص" و4 مصانع لتدوير المخلفات البلاستيكية وإستخدامها فى تصنيع الأدوات المنزلية "بدون ترخيص"، وضبط بداخلهم كمية كبيرة من الأسمدة والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة، وزنت 16,645 طن و95,875 طن مخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر وبدون بيانات.