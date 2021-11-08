صقور الصحراء: الكنز الحقيقي للبدو في مصر

هناك علاقة ترابط بين الصقر والرجل البدوي الذي يحاول صيده بأي شكل، ومن لم يمتلك صقر أو اثنين فهم قلائل، فالبَدو قديمًا كانوا يستخدمون الصقور في الصيد، وأصبح متوارثًا حتى وصل سعره لملايين الجنيهات.

من تدريبه واستخدامه وسيلة لصيد الأرانب والطيور، بدأت علاقة البدو قديمًا بالطيور الجارحة، وفي التقرير تقدم "الدستور" لكم قصة ترابك البدو بالطيور الجارحة، وقال طارق متخطري الشاب العشريني الذي يقطن في صحراء مرسى مطروح إنه يحترف الصيد منذ أن كان صغيرًا، فيحرص كل أب بدوي على اصطحاب أبناءه معه عند الذهاب للصيد.

"أهالينا زمان كان الصقر بالنسبالهم وسيلة صيد لتوفير الطعام ليهم ودلوقتي بقا كنز للي بيلاقيه بأنواع معينة"، وأكد طارق أن الصقر يشكل قيمة وقامة بالنسبة للبدو ودول الخليج، حيث إنهم يتوارثونه بينهم، فتتمسّك دول الخليج بتلك العادات حتى الآن: "دلوقتي الموضوع بقى أكبر ومتمثّل في تربية الصقور التي تعتبر الهواية الأول في دول الخليج وتباع بأسعار كبيرة".

كان سعر آخر صقر تم بيعه مؤخرًا بدولة ليبيا وصل لأكثر من 2 مليون من العملة الليبية، بسبب شكله وحجمه النادر.

أنواع الصقور من الشاهين الجبلي للبجه وكراك:

صقر معروض في المزاد

وقال مجدي متخطري، خبير الطيور إن هناك الكثير من أنواع الصقور المختلفة، ومنها الشاهين ذلك الصقر الجبلي الذي يفرح كل من يقدر على صيده كونه أغلى الأنواع، وكذلك صقر البجه وذكر الشاهين يسمي كراك و الباشق، إضافة إلى أنواع اخرى صغيرة تختلف أسماؤها من مكان إلى أخر.

ويعرف صقر شاهين أيضًا باسم القطامي والصقر الجوال، وتاريخيا باسم هوك بطة في أمريكا الشمالية، ويعتبر على نطاق واسع الطيور الجارحة، وكذلك الصقور القطامي هي ديمبرافيك جنسيا، ويعتبر الإناث أكثر سرعة من الذكور.

ويعد الشاهين أكثر الجوارح انتشارًا في العالم، وتتغذى الصقور من الطيور متوسطة الحجم، وأحيانا الثدييات الصغيرة والزواحف وحتى الحشرات وتعشش على النتوءات الطبيعيّة كالأجراف الصخرية، وأصبحت مؤخرًا تعشش على المباني البشريّة المرتفعة أيضًا.

أسعار الطّيور الجارحة:

صقر

يعتبر سعر الأنثي الشاهين أغلى من الذكر، حيث إن الأنثى تباع بمئات الآلاف أم الذكر لا تتعدى قيمته 5 آلاف، وعندما تكون حالتها جيدة يمكن أن يصل ثمنها إلى مليون جنيه.

صيد الطيور الجارحة بمصر:

صقر

وقال متخطري إن صيد الصقور بمرسي مطروح يستعدون له بموسم الهجر، وهو في شهري أكتوبر ونوفمبر، حيث إنه يعد مصدر رزق لكثير من الصيادين، لكن اصطياده لم يكن سهلا.

وتابع أنه يمكن أن يظل الشخص ساعيا خلف صقر لأعوام كثيرة، وأخرهم شخص ليبي استمر 30 عامًا خلف صقر وحصل عليه مؤخرًا، ويمكن أن يحصل الشخص على صقر في مدة قصيرة، وآخر في سنوات طويلة.

طرق صيد الصقر:

صقر بعد صيده

هناك العديد من الطرق التي يستخدمها الصيادين البدو للحصول على صقر، ومنها "الشرك" والشرك هو عبارة عن خيط يوضع بحمامة أو سمان، وعندما يحاول الصقر تناولها يقع بالفخ.

وهناك طريقة ثانية وهي "النقل"، والذي يتمثل في الخيط من الحديد، ويوضع في قدم الصقر، وهو نوع محدد ذو حجم أصغر ويسمّى باشق، وعلق: "لما الشاهين يشوف الصقر الصغير شايل الحمامة لازم يجي ياخدها منه لأنه بيغير وما يحبش يشوف صقر ثاني شايل أكل لازم ياخده منه وبكده بيتشبك ببعض ويقع على الأرض"، وهناك طرق أخرى مثل الكفاية، وهى عبارة عن فخ يصنع بالشبك.

تربية الصقر وطرق التعامل معه:

مربي الصقور

أكد طارق أن تربية الصقر وتدريبه سهلة، ويتم التعامل مع مثلما يتم التعامل مع الكلاب وترويضها على الطعام بمراحل مرتبه: "لازم يكون جعان عشان يطلع بيه صاحبه للصيد، لأنه لو مش جعان هيسيب صاحبه ويرحل".