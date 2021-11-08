وزير الاقتصاد الألماني: إلغاء الوضع الوبائي «خطأ فادح»

وصف وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، الإلغاء المخطط للوضع الوبائي في ألمانيا من قبل الأحزاب الثلاثة التي تتفاوض حاليًا على تشكيل ائتلاف حاكم جديد، بأنه خطأ فادح.

وكتب ألتماير، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين أن ائتلاف ما يسمى بـ"إشارة المرور"يستحق فرصة عادلة، خاصة من أجل مزيد من حماية المناخ والنمو،

وأضاف: "ومع ذلك، فإن إلغاء حالة الوباء سيكون حاليا خطأ فادحا وإشارة خاطئة تماما".

وينتهي تشريع الوضع الوبائي، الذي يعطي الحكومة الاتحادية صلاحيات أكبر في مواجهة جائحة كورونا، في 25 نوفمبر الجاري.

وتعتزم الكتل البرلمانية للأحزاب التي تتفاوض على تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر)، إقرار قواعد جديدة لمكافحة الجائحة. ومن المنتظر مناقشة مسودة القواعد الجديدة في البرلمان يوم الخميس المقبل.

و أعلنت ألمانيا أن معدل إصابات كوفيد المسجّلة في أوساط كل مائة ألف من سكانها في الأيام السبعة الأخيرة، ارتفع إلى 201,1 الإثنين، وهو رقم قياسي منذ ظهر الوباء.

و يتجاوز الرقم الجديد الذي نشره معهد روبرت كوخ آخر معدل قياسي بلغ 197,6 في 22 ديسمبر 2020.

ويأتي الإعلان في وقت استقرت نسبة الأشخاص الذين تلقوا لقاحات كوفيد في البلاد عند أقل من 70 في المائة، فيما دعا مسئولون السكان في الأيام الأخيرة إلى تلقي التطعيم.

وقال رئيس معهد روبرت كوخ لوثار فيلر الأربعاء "بالنسبة لغير الملقحين، فهناك خطر شديد من احتمال إصابتهم في الشهور المقبلة".

وفي ولاية ساكسونيا (شرق)، حيث معدل الإصابات أعلى بمرّتين من المعدل الوطني إذ يبلغ 491,3، ستفرض السلطات قيودًا جديدة على غير الملقّحين اعتبارًا من الإثنين.