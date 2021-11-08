الإثنين 08 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

قافلة بيطرية بعرب القداديح في أسيوط ضمن «حياة كريمة»

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية عرب القداديح التابعة لمركز أبنوب الثلاثاء المقبل 9 نوفمبر 2021، وذلك في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية للأماكن المحرومة.
وذلك بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتفادي أخطار الأمراض مع زيادة وتنمية الثروة الحيوانية مشيراً إلى أهمية هذا القطاع الهام وما يمثله كمصدر رزق للمربين ورئيسي للاقتصاد الوطني.
وأضاف محافظ أسيوط أن هذه القافلة تأتي ضمن خطة قوافل بيطرية مجانية تنفذها المحافظة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرى الأكثر احتياجًا والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق لافتاً إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتوفير كافة الإمكانيات لتنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية والعمل على تقديم وتطوير خدمات أفضل للمربين بمراكز وقرى المحافظة بالمجان للتيسير على أهالي هذه القرى تماشياً مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن مشدداً على ضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية وتقديم خدمات أفضل للمربين والمزارعين من خلال الإدارات البيطرية بكافة مراكز المحافظة وقيامها بعمليات التحصين من الأمراض المختلفة وتنظيم الندوات الارشادية والتعليمية.
وأوضح الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط أن القافلة التي سيتم تنظيمها في قرية عرب القداديح بمركز أبنوب ضمن خطة القوافل المجانية التي تم وضعها في وقت سابق وذلك ليستفيد منها أكبر قدر من المربين للماشية في قرى ونجوع المحافظة تنفيذاً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مضيفاً إنه يتم خلال القافلة المجانية تقديم كافة الخدمات والاستشارات البيطرية للمربيين وصرف التحصينات والأدوية ورش وتطعيم الحيوانات ضد الفيروسات والطفيليات الخارجية وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

اسيوط محافظة محافظ أسيوط رئيس الجمهورية المزارعين المبادرة الرئاسية الثروة الحيوانية الطب البيطري اللواء عصام سعد الخدمات البيطرية قافلة بيطرية حياة كريمه الحفاظ على الثروة الحيوانية مديرية الطب البيطرى

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