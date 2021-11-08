إزالة 14 حالة تعد على أراضي أملاك دولة وخطوط تنظيم بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 14 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمركز الغنايم، ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات التي تستمر حتى 26 نوفمبر الجاري.

إزالة مخالفات بناء بأسيوط



يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة ومواصلة الجهود لاسترداد أراضى الدولة، حفاظًا على هيبة وحقوق الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون استثناء وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية، طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

إزالة مخالفات بناء بأسيوط



وأوضح المحافظ، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 18 اسفرت عن تنفيذ 14 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة تابعة للري وهيئة الطرق والكباري وخط التنظيم بمركز الغنايم بمسطح 581 مترًا مربعًا، وذلك بمشاركة خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابه ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والري والطرق الكباري والمتابعة الميدانية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها مديرية الأمن ومركز شرطة الغنايم، وفقًا لخطة تنفيذ الازالات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

إزالة مخالفات بناء بأسيوط

وأشار إلى استمرار جهود المحافظة في رصد وإزالة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة بكل حزم وفق الجداول الزمنية المحددة لإزالة كافة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة.

إزالة مخالفات بناء بأسيوط



ولفت أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات في المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات التي بدأت السبت 6 نوفمبر وتستمر حتى 26 نوفمبر بلغ 32 قرار إزالة لحالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة بإجمالي مساحة 1331 مترًا مربعًا مباني، و7 قراريط و19 سهمًا زراعة.

إزالة مخالفات بناء بأسيوط

وأكد على استمرار الحملات بكل حزم لإزالة كافة التعديات تنفيذًا توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية وتنفيذ الإزالة والمرور على الأراضي المستردة؛ لمنع التعدى عليها مرة أخرى، على أن يتم تقديم تقارير يومية حول النتائج التي يتم تحقيقها.

إزالة مخالفات بناء بأسيوط

إزالة مخالفات بناء بأسيوط