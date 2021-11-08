الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مشروع جبانات الإسكندرية» في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جمعية الآثار بالإسكندرية محاضرة بعنوان "مشروع جبانات الإسكندرية - ترميم وحماية وتطوير جبانة الشاطبي الأثرية"، تلقيها الدكتورة منى حجاج أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية ورئيس جمعية الآثار بالإسكندرية، وذلك الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر 2021، بقاعة الأوديتوريوم بالمدخل الرئيسي بمكتبة الإسكندرية.  

وتعد جبانة الشاطبي الأثرية أقدم آثار الإسكندرية وأكثرها دلالة على البدايات الأولى للمدينة. كشفت في العقد الأول من القرن العشرين، ومرت بمراحل متعددة من النشر والدراسة، لكنها تعرضت للعديد من التأثيرات السلبية لعوامل البيئة الطبيعية، وكذلك التعدي والإهمال، فأصبحت معرضة للدمار وربما الاندثار. لذا تتولى جمعية الآثار بالإسكندرية حاليًا مشروعًا لترميمها وحمايتها وتطوير موقعها. وتتناول المحاضرة برنامج عمل هذا المشروع وما أنجز منه، والتحديات التي تقابله، مع إلقاء الضوء على الأهمية التاريخية والأثرية لهذه الجبانة.  
 
المحاضرة متاحة للجمهور في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لذا فان عدد الحضور محدود ومتاح حتى اكتمال الحد الأقصى لقاعة المحاضرة.

مكتبة الاسكندرية جمعية الآثار بالإسكندرية مشروع جبانات الإسكندرية الآثار اليونانية والرومانية الأهمية التاريخية

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