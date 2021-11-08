محافظ أسيوط للسكرتير العام المساعد الجديد ضرورة النهوض بمشروعات «حياة كريمة»

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد الجديد للمحافظة مقدمًا لها التهنئة بالمنصب الجديد وطالبها ببذل المزيد من الجهد للنهوض بملفات استرداد أراضي أملاك الدولة وحق الشعب "التقنين" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وأكد محافظ أسيوط أن المرحلة الحالية تتطلب تواجد جميع القيادات التنفيذية بالشارع والمواقع الحيوية لمتابعة المشروعات التنموية والدفع بجهود منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة بما يسهم في تحقيق أهداف الخطة التنموية والخدمية خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس المواطنين بشكل أساسي.

حيث استعرض المحافظ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذي يجري تنفيذه بعدد 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

وأعربت المهندسة "فاطمة" عن سعادتها لتوليها منصب سكرتيرًا مساعدًا للمحافظة مؤكدة أنها ستعمل على استكمال مسيرتها في العمل الجاد والنهوض بالمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وتحقيق انجاز في كافة الأعمال والمهام وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وملف تقنين أراضي أملاك الدولة وغيرها من الملفات التنموية والخدمية.

يذكر أن السكرتير العام المساعد الجديد لمحافظة أسيوط قد التحقت بالعمل في إدارة التنظيم والمشروعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط عام 1992 لمدة أربع سنوات ثم تولت منصب مدير المنطقة الصناعية بـ"كلاحين" ثم تولت رئاسة مدينة أبوسمبل بأسوان عام 2017 وفي يناير 2018 انتقلت من محافظة أسوان للعمل كرئيس مركز ومدينة نقادة في محافظة قنا ثم سكرتير عام مساعد لمحافظة قنا ثم في نوفمبر 2021 تم صدور قرار وزير التنمية المحلية بتعيينها سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة أسيوط.