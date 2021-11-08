هل يمكن الجمع بين لقاحى كورونا والإنفلونزا؟.. الطبيب يجيب

يتساءل العديد من الأشخاص حول إمكانية الجمع بين لقاحي الإنفلونزا وكورونا، وهل سيحدث مشكلة صحية إذا تم ذلك بالفعل، سواء كانا في يوم واحد أو وراء بعضهم البعض.

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه يمكن إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية مع أى من اللقاحات الأخرى فى نفس الوقت، أو أى وقت قبل أو بعد أى لقاح آخر، فلا يوجد اشتراط لمدد زمنية فاصلة محددة بينه وبين أى لقاح آخر، فيما عدا لقاحات كورونا، وطبقًا لتوجيهات وزارة الصحة فى مصر ينصح بالفصل بين لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا لمدة 14 يومًا.

وأضاف بدران، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا يوجد دليل علمى على أن التطعيمين يتفاعلان مع بعضهما البعض، ولكن التوصية بجعل مسافة أسبوعين بين اللقاحين توصية احترازية تسمح بالسلامة والمراقبة المناسبة لكلا اللقاحين؛ تجنبًا لحدوث أى آثار جانبية لأحد اللقاحين فسيكون من الواضح أيهما إذا كان هناك فترة زمنية مناسبة بين اللقاحين.

وتابع: ولكن إذا تعثر الوقت، لا مانع من التطعيم ضد كورونا والإنفلونزا معًا، أى ويمكن الحصول على لقاح الإنفلونزا مع لقاح كورونا في وقت واحد بشرط أن يكون كل لقاح في ذراع.. نحن في ظل جائحة كورونا نحتاج لتحدٍ جديد هو اكتساب مهارة الاستمتاع بالشتاء، وتحدى الإنفلونزا وقهرها، و الهروب من الإصابة بها، أو الخروج من معركة الإنفلونزا حال الإصابة بها بأقل خسائر صحية أو مادية، والاستعداد التام لها، وعدم الانتظار لقدومها.

الممنوعون من تطعيمات الإنفلونزا هم:

١- الأقل من ستة أشهر من العمر.

٢- الذين تعرضوا للمعاناة من حساسية شديدة للتطعيم في مرة سابقة.

٣- من يعانون من حساسية مفرطة عند تناول البيض.

٤- من سبق وأصيب بالتهاب في الأعصاب بسبب التطعيم.

يؤجل التطعيم بلقاح الإنفلونزا حال الإعياء الحاد أو العدوى المصحوبة بارتفاع بدرجة حرارة الجسم، وننصح بإعطاء لقاحات الإنفلونزا السنوية لجميع الأطفال بعمر 6 أشهر فأكثر والمسنين والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة.