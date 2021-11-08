الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع.. «الأرصاد» تطالب السائقين بتوخي الحذر صباحا

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يبحث العديد من المواطنين عن درجات الحرارة اليوم والأيام المقبلة، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها،  صباح اليوم الإثنين، أن الطقس هذه الأيام سوف تسوده الشبورة المائية علي الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية صباحا.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، السائقين بعدم السرعة في القيادة والتمهل أثناء السير منعا للحوادث.

كما طالبت الهيئة المواطنين الالتزام  بارتداء الملابس الخريفية، وعدم التبديل بين الملابس الشتوية والصيفية حفاظا علي صحتهم.

- درجات الحرارة الاثنين 8 نوفمبر

 القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 20 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 9 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 10 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 11 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

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وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع.. «الأرصاد» تطالب السائقين بتوخي الحذر صباحا

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