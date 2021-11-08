الإثنين 08 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حقيقة تخصيص فرق طبية بالمدارس لتطعيم طلاب الثانوية ضد كورونا

طارق شوقي
طارق شوقي

نفى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، توزيع فرق طبية على المدارس لتطعيم طلاب الثانوية العامة بلقاح كورونا.

وقال الوزير لـ«الدستور»: لا يوجد فرق طبية في المدارس وهذا كله من شأن وزارة الصحة، وهي تقرر من تقرر كيفية تنفيذ التطعيم وليس وزارة التربية والتعليم.

وكان قد أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عبر صفحته الرسمية بالأمس إطلاق تطعيم طلاب المرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر للفئة العمرية من ١٥ إلى ١٨ سنة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان رسميا إتاحة التطعيم ضد فيروس كورونا للفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة بلقاح فايزر.

وقال وزير التعليم عبر صفحته: وعليه ترجو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من جميع الطلاب تحت سن 19 أن يقوموا بالتسجيل للحصول على اللقاح من خلال موقع التسجيل الخاص بوزارة الصحة والسكان، وسوف تقوم وزارة الصحة والسكان بعمل اللازم إزاء تحديد موعد لكل منهم طبقا للقسم الذي سوف يختارونه.

وزير التعليم وزارة التعليم وزارة الصحة وزير التربية والتعليم حديد رحلة مركز عشوائية اللغة العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع.. «الأرصاد» تطالب السائقين بتوخي الحذر صباحا

بلاغ للنائب العام ضد مشاهير «تيك توك» بسبب الدعارة الإلكترونية

لحظة مقتل حمدى أبو صالح و12 من عصابته فى أسوان (فيديو)

مصرع عامل سقط من الطابق الـ22 لأحد الفنادق بقصر النيل

رئيس الوزراء: مصر كانت وستظل وطنًا آمنًا وشعبًا مباركًا

«سوفت بنك» تتكبد خسائر فصيلة بعد انخفاض تقييم صندوق رؤية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

لواء.حمدى البطران

موقف الدولة من مبادرة وقف العنف

أسماء محفوظ

الأبوة لا تسقط بالتقادم

حسين دعسة

ماذا سيحدث لو سقط أبى أحمد.. إثيوبيا إلى أين؟

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

صور

صور عقار الكونيسة المنهار

مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائى

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

كيف أحبط الموساد هجمات ضد إسرائيليين في افريقيا ؟

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

ربما تعيد نتنياهو..كيف تهدد قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس حكومة "بينيت"؟