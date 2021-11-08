حقيقة تخصيص فرق طبية بالمدارس لتطعيم طلاب الثانوية ضد كورونا

نفى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، توزيع فرق طبية على المدارس لتطعيم طلاب الثانوية العامة بلقاح كورونا.

وقال الوزير لـ«الدستور»: لا يوجد فرق طبية في المدارس وهذا كله من شأن وزارة الصحة، وهي تقرر من تقرر كيفية تنفيذ التطعيم وليس وزارة التربية والتعليم.

وكان قد أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عبر صفحته الرسمية بالأمس إطلاق تطعيم طلاب المرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر للفئة العمرية من ١٥ إلى ١٨ سنة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان رسميا إتاحة التطعيم ضد فيروس كورونا للفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة بلقاح فايزر.

وقال وزير التعليم عبر صفحته: وعليه ترجو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من جميع الطلاب تحت سن 19 أن يقوموا بالتسجيل للحصول على اللقاح من خلال موقع التسجيل الخاص بوزارة الصحة والسكان، وسوف تقوم وزارة الصحة والسكان بعمل اللازم إزاء تحديد موعد لكل منهم طبقا للقسم الذي سوف يختارونه.