فنزويلا تبدأ حملة لتطعيم الأطفال فوق العامين ضد «كورونا»

قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إنه اعتبارًا من اليوم الإثنين، تبدأ حملة تحصين الأطفال فوق العامين ضد فيروس كورونا المستحد (كوفيد -19).

ونقلت صحيفة “إل يونيفرسال” الفنزويلية عن مادورو قوله - خلال اجتماع حول الرعاية الصحية -:"يجب أن أبلغكم أن 70% من سكان فنزويلا قد تلقوا اللقاح، ويجب علي أن أبلغكم بأنه اعتبارًا من اليوم، سيبدأ تطعيم الأطفال الذين يفوق عمرهم العامين".

وأضاف مادورو أن هدف السلطات هو تطعيم 80 % من السكان بحلول نهاية نوفمبر الجاري، و90 % بحلول نهاية ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.