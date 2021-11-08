الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

شهود: جثة طفلة كرداسة تم العثور عليها وسط مخلفات أخشاب

جثة طفلة
جثة طفلة

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان في حادث مقتل طفلة والعثور على جثتها بكرداسة، وذكر الشهود أنهم اكتشفوا جثة الطفلة ملقاة وسط مخلفات أخشاب بجوار مقهى شعبي بالقرب من الطريق الدائري، فأسرعوا لإبلاغ مركز شرطة كرداسة، وأكدوا أن الطفلة ليست من سكان الشارع، وهويتها مجهولة لهم.

وبفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، لكشف هوية الطفلة، وتبين من خلال مناظرة جثة الضحية وجود آثار اعتداء وضرب بأنحاء جسدها، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطفلة تعرضت لتعذيب حتى فارقت الحياة، ثم تخلص مرتكب الجريمة من جثتها بإلقائها بأحد الشوارع.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة بكرداسة،انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، مصابة بعدة جروح وكدمات، وتم مناظرة الجثة ونقلها إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

مديرية أمن الجيزة كرداسة الشهود

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وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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