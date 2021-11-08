«الزراعة» تكشف عن أسباب تشقق ثمار الموالح في كل الأحوال

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث البساتين عن اسباب تشقق ثمار الفاكهة وتشمل:

أسباب تشقق ثمار الموالح

1.عدم الاهتمام بخدمة الأشجار من بداية الموسم إلى نهايته.

2.تعرض الأشجار إلى العطش الشديد.

3.تقلبات درجة الحرارة والرطوبة.

4.قلة تسميد الأشجار خاصة بالكالسيوم والبوتاسيوم والبورون.

5.التقليم غير المناسب للأشجار.

6.زيادة معدل النموات الخضرية.

كيف تتم مواجهة تشقق ثمار الموالح؟

1.الاهتمام بالتسميد المتوازن بالمعدلات الملائمة.

2.لابد من تنظيم فترات الري للأشجار وتجنب التعطيش.

3.العمل على تكثيف إضافة عنصر الكالسيوم لأنه يزيد من قلة صلابة قشرة الثمار وتعرضها للتشقق بسهولة، ويكون التسميد على صورة نترات كالسيوم (4-5 ك أسبوعيًا) أو حامض النيتريك ( 2 ك كل أسبوع).

4.رش الأشجار بالكالسيوم والبورون مع الأحماض الأمينية من بداية الإزهار بعد العقد مباشرة.

5. رش مركب فطرى مثل المانكوزيب بعد تساقط البتلات مباشرة.

6. رش فوسفات البوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر للفدان (4-5 سم للتر).

يذكر التشقق في ثمار الموالح ظاهرة تحدث معظم حالاتها في الفترة من أواخر يوليو إلى نوفمبر، حيث تبدأ قشور الثمار في التصدع وقد يبدأ التشقق فى مراحل مبكرة عقب العقد وبداية زيادة حجم الثمار.

ويحدث تشقق ثمار الموالح في حالة تعرض الأشجار لعطش شديد لفترة طويلة، والتي تسبب انكماش خلايا الثمار، وخلال فصل الخريف تبدأ ثمار الموالح بالتلون التدريجي وبالتالي تكون عرضة للعديد من الآفات والأمراض الفسيولوجية مثل تشقق الثمار لذلك يجب الاهتمام بعمليات الري والتسميد للأشجار لتجنب التشقق.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث البساتين دعم المزارعين وتقديم النصح لهم لتلافي تشقق الثمار.