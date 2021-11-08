الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهمين بالشروع في قتل مقاول وسرقته بمدينة الشروق

محكمة
محكمة

أحالت نيابة الشروق وبدر اليوم الإثنين حبس 3 متهمين، لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالتعدي على مقاول بآلة حادة وسرقة مبلغ مالي من داخل  شقته في مدينة الشروق بمحافظة القاهرة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين لديهم خلافات مالية مع المجنى عليه، وقالوا خلال التحقيق إن المجني عليه  استولى منهم على مبالغ مالية بهدف تشغيلها بالمواقع الإنشائية بالتجمع بفوائد ثابتة كل شهر، وتفاجأوا برفض المجني عليه إعطاءهم مكاسبهم المتفق عليها، مدعيًا خسارته تلك الأموال، ما دفعهم للتعدى عليه وسرقة مبلغ مالى من داخل شقته بمدينة الشروق.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من مقاول يتهم 3 أشخاص بالتعدى عليه بآلة حادة وسرقة مبلغ مالي من داخل شقته بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة تعدي محكمة مقاول

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