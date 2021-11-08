«ميتا» تخطط لفتح متاجر البيع بالتجزئة

تخطط شركة "ميتا" التي كانت تُعرف سابقًا باسم فيسبوك لفتح متاجر البيع بالتجزئة للمرة الأولى.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية عن تقارير أن الشركة لم تحدد موعدًا محددًا لفتح المتاجر ومن المقرر أن تتضمن بيع أجهزة مثل سماعات الواقع الافتراضي وأدوات المؤتمرات عن بعد التي تسمح للأشخاص بالدردشة عبر الفيديو، وسيكون أول متجر فعلي لشركة وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي التقارير بعد حوالي أسبوع من تغيير فيسبوك اسمها إلى ميتا، وقالت إنها تحول التركيز إلى بناء عالم افتراضي أو “metaverse” حيث يمكن للمستخدمين التواصل الاجتماعي والعمل.

وعلي صعيد أخر... ذكر مارك زوكربيرج، رئيس “فيسبوك” التنفيذي، في حديثه خلال مؤتمر "كونيكت" ا الذي تقيمه الشركة بشكل سنوي في 28 أكتوبر.

وأوضح: اسم “ميتا” لا يشمل بالكامل كل ما تفعله الشركة.. في الوقت الحالي، ترتبط بالعلامة التجارية ارتباطا وثيقا بمنتج واحد.

وقد جاء ذلك في غضون الظروف التي تواجه فيه فيسبوك من تدقيقًا متزايدًا من جانب الحكومة الأميركية بشأن ممارساتها التجارية.

وقد قابلت الشركة مؤخرًا نقدا كبير من قبل مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مما يوضح الغضب المتزايد في الكونجرس على “فيسبوك”.

عام 2015، قامت شركة بتغيير اسمها، عندما أنشأت "جوجل ألفابيت" كشركة قابضة، للتوسع في أعمالها وللإشراف على مشاريع أخرى.

تغيير الاسم من فيسبوك ألي ميتا يعكس عدة طموحات تستهدفها الشركة خارج وسائل التواصل الاجتماعي مع "ميتافيرس"، وهو مصطلح خيال علمى كلاسيكي اعتمدته فيس بوك لوصف رؤيتها للعمل واللعب فى عالم افتراضى يمثل مستقبل مواقع التواصل.

وصرح مارك عبر صفحته الرسمية: "يُنظر إلينا اليوم كشركة وسائط اجتماعية، لكن في حمضنا النووي نحن شركة تبنى التكنولوجيا لربط الناس، والميتافيرس هى الحدود التالية تماماً كما كانت مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات الاجتماعية عندما بدأنا.