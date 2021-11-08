«الجمهورية»: تطويرات شاملة فى كل الموانئ بأعلى المعايير العالمية

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن تطويرات شاملة تجرى على قدم وساق في كل الموانئ المصرية بأعلى المعايير العالمية، وتحظى الموانئ المصرية بمزايا لا تحظى بها أية موانئ أخرى، في مقدمتها جغرافية مصر البحرية التي لم تتوقف خلال تاريخها عبر البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، ولكنها تجاوزت ذلك بكثير إلى ربط خطوط التجارة العالمية و الوصول إلى أقصى الشمال حيث الموانئ الأوروبية و شرق المتوسط ثم إلى باب المندب وصولًا إلى المحيطين الهندي و الهادي.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الإثنين تحت عنوان "الموانئ المصرية بمعايير عالمية" - أن عبقرية المكان دفعت الكثيرين عبر التاريخ إلى ربط البحرين الأحمر والأبيض المتوسط لتسهيل طرق التجارة العالمية بحفر قناة السويس في القرن التاسع عشر ثم ازدواج القناة بقناة جديدة موازية للقناة القديمة لتقليل زمن العبور إلى 11 ساعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدراسات العالمية في المجال البحري تؤكد عبقرية قناة السويس وعبقرية المكان الذي يربط الشرق بالغرب.

وأضافت الصحيفة أنه في هذا الإطار يأتي اهتمام مصر بوضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية 2030 و زيادة قدرتها التنافسية طبقا للمعايير الدولية بهدف تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات حديثة لمواكبة الاتجاهات العالمية في مجال النقل البحري و ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار و الاستفادة من الشبكة القومية الجديدة للطرق والأنفاق التي تم تنفيذها أسفل قناة السويس و ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأكدت الصحيفة أن تطوير الموانئ والوصول إلى أعلى المعايير العالمية خطوة مهمة لتعظيم العوائد و تعظيم الاستفادة من الموقع العبقري للموانئ المصرية.