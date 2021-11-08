الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

بلينكن يؤكد ثبات الشراكة الأمريكية مع العراق والكاظمى

بلينكن
بلينكن

 أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي أن الشراكة الأمريكية مع العراق ورئيس وزرائها مصطفى الكاظمي ثابتة.


وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين بلينكن ورئيس الوزراء العراقي والذي ندد فيه بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر إقامة الكاظمي، معبرًا 7 ارتياحه لعدم إصابته بأذى.


وأضاف برايس أن بلينكن شدد على أن هذا الهجوم يمثل اعتداء على سيادة الدولة العراقية واستقرارها، متعهدا بدعم القوات الأمنية العراقية في التحقيق في هذا الهجوم.7

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