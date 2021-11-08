الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

وفاة طبيبة بمركز رعاية الطفل فى طنطا متأثرة بإصابتها بـ«كورونا»

الدكتورة هالة محمد
الدكتورة هالة محمد أبوغصيبة

توفيت الدكتورة هالة محمد أبوغصيبة، بمركز رعاية طفل رابع في طنطا، التابع لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ونعت نقابة الأطباء بمحافظة الغربية، فى بيان لها، مساء أمس الأحد، الطبيبة الراحلة، داعية أن يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يتقبلها قبولًا حسنًا ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

 

كما نعت مديرية الصحة بالغربية برئاسة الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الفقيدة والتي كانت تتمتع بسمعة طيبة بن زملائها بالعمل ومحل تقدير واحترام من الجميع وقدمت روحها شهيدة من شهداء الجيش الأبيض في مواجهة فيروس كورونا وأبلت بلاء حسنا في حياتها العملية.

 

 وكانت الطبيبة الراحلة قد ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا، متمثلة فى ارتفاع درجة الحرارة، وضيق فى التنفس، وجرى أخذ عينة طبية منها، وجاءت النتيجة إيجابية، وتم عزلها صحيا وتدهورت حالتها إلى أن وافتها المنية.

 

وكانت مديرية الصحة بالغربية قد كشفت عن وفاة الدكتورة هالة محمد أبوغصيبة، بمركز رعاية طفل رابع في طنطا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وأن الطبيبة ظهرت عليها أعراض المرض، وتم عزلها بمستشفى المنشاوي العام وتدهورت حالتها الصحية، ولفظت أنفاسها الأخيرة، وتم تغسيلها وتكفينها وفقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

ونعى أصدقاء وزملاء ورفاق الراحلة رحيلها على مواقع التواصل الاجتماعي، بكتابات وصور وعبارات مؤثرة يشهدون لها فيها بحسن الخلق والإقبال على العمل العام والتفاني في خدمة المجتمع، طالبين لها من الله الرحمة والمغفرة وأن يرزقها الفردوس الأعلي. 

 

وفي وقت سابق، توفيت أميرة الصعيدي، مديرة مدرسة مؤسسة ناصر الابتدائية التابعة، لإدارة زفتى التعليمية بمحافظة الغربية، وأحد قيادات حزب مستقبل وطن بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، رغم عزلها وتلقيها للعلاج بالعزل الصحى.

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