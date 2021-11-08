الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان تقترح على طهران برنامج «النفط مقابل الأرز»

عبد الرزاق داوود
عبد الرزاق داوود وزير التجارة الباكستاني

اقترح عبد الرزاق داوود وزير التجارة الباكستاني بالوكالة على طهران، مقايضة النفط الإيراني بالأرز الباكستاني.

 

وأفاد توكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، الإيراني بأن داوود التقى وزير الزراعة الإيراني جواد ساداتي نجاد.

 

وأضاف أن داوود قال خلال اللقاء: "نحن نعلم الظروف التي تعاني منها إيران بسبب العقوبات ونحاول إيجاد آلية فاعلة للتعاون التجاري بين البلدين".

 

وأضاف: "لذلك نطرح تبادل البضائع، فإيران لديها النفط والبتروكيمياويات ونحن لدينا الأرز، ويمكننا تبادل هذه البضائع".

 

وتابع أن "العلاقات المالية بين إيران وباكستان وفق شروط العقوبات يجب أن تتم بعملتي البلدين من أجل حل المشاكل التجارية بينهما".

 

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) بأن السلطات الفيتنامية استدعت السفير الإيراني لدى هانوي وقدمت له مذكرة احتجاج على خلفية احتجاز الحرس الثوري الإيراني للناقلة في بحر عمان قبل أيام.

 

وعلى صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن البرلمان فوض الهيئة بإنتاج 120 كج من اليورانيوم المخصب.

 

وأضاف: "تعدينا عتبة الـ210 كغ حاليا ولدينا 25 كغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%".

 

وصرح بأنه ليس بإمكان أي دولة إنتاج هذه الكمية عدا الدول التي تملك السلاح النووي.

 

وأكد أن تركيز المرشد الأعلى علي خامنئي على الطاقة النووية كمجال للسلطة، مكّن طهران من تحقيق تقدم في التقنيات المتطورة مثل التكنولوجيا النووية والنانو، مؤكدا أن ذلك يشبه السلاح ويردع الأعداء.

 

وكشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن أسباب الحضور الإيراني في اجتماع بغداد الإقليمي.

 

وقال "عبد اللهيان"، في حوارٍ مع صحيفة "إيران" الإيرانية، إن حضور إيران في اجتماع بغداد الإقليمي، نوعًا من إعلان الاستعداد والمشاركة الجادة للحوار في المنطقة، مشيرًا إلى أن طهران بدأت بمحادثات مع السعودية، حيث جرت على عدة جولات وما زالت مستمرة.

 

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "قمنا بتحديد آلية ممتازة لتحقيق شعار التعاون الإقليمي"، مشددًا: "نحن لا نصمت في وجه أمريكا التي تعمل على الترهيب من إيران (إيران فوبيا) من خلال إعطاء معلومات كاذبة".

 

وعلق "عبداللهيان"، على العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام ٢٠١٥، مشيرًا إلى أن السياسة الحالية غير صحيحة، كما اشترط رفع العقوبات الأمريكية التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فرضها على الكيانات الإيرانية، وفي حينها يمكن العودة، مؤكدًا أن الاتفاق النووي فاعل وله تأثير كبير.

 

وصرح: "إننا نناقش كيفية التفاوض واستئنافه"، مؤكدًا أن هناك طريق واحد وبسيط للعودة إلى التفاوض وهو الموافقة على العودة إلى النقطة التي انسحب منها ترامب، وباعتقادي، إذا كانت هناك إرادة جادة في أمريكا للعودة إلى الاتفاق النووي، لا نحتاج إلى كل هذه المفاوضات على الإطلاق".

باكستان على النفط برنامج طهرا الأرز أبل أرز مقابل طهران لنفط ستان

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