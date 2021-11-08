دراسة بريطانية: الجينات قد تفسر سبب ارتباط القلق باضطرابات القناة الهضمية

كشف فريق من الباحثين البريطانيين عن أن القلق الذي يظهر غالبًا لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأمعاء - متلازمة القولون العصبي (IBS) - يمكن تفسيره من خلال جينات معينة.



يأتي ذلك في الوقت الذي يُعتقد فيه أن متلازمة القولون العصبي (IBS) تؤثر على واحد من كل 10 أشخاص، ويمكن أن تتسبب في آلام بالمعدة، وانتفاخ، ونوبات من الإمساك، أو الإسهال، أو كليهما.



وفحصت الدراسة، الحالية التي أجريت في كلية الطب جامعة"لندن"، ونُشرت في مجلة Nature Genetics، أكثر من 50,000 فرد يعانون من متلازمة القولون العصبي، وقارنت الحمض النووي الخاص بهم مع الأشخاص الأصحاء، وقد حدد الفريق 6 اختلافات جينية مختلفة على الأقل قد تفسر، جزئيًا على الأقل، هذا الارتباط بين القناة الهضمية والعقل.



وأوضح الباحثون أن نفس التركيب الجيني الذي يعرض الأشخاص لخطر الإصابة بمرض القولون العصبي يزيد أيضًا من خطر الإصابة باضطرابات المزاج والقلق الشائعة مثل الاكتئاب والعصابية، فضلاً عن الأرق.



ونقل الدكتور" مايلز باركس"، إستشارى أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى "أدينبروكس"، فى كامبريدج ، فى بريطانيا :" إن متلازمة القولون العصبي لا تزال غير مفهومة جيدًا ، حتى من قبل بعض الأطباء ، وقد يتم تصنيفها بشكل غير صحيح على أنها نفسية جسدية بسبب التداخل مع القلق والتوتر ، ومع ذلك ، هذا لا يعني أن القلق يسبب أعراض القولون العصبي أو العكس".



وأضاف: "تظهر دراستنا أن هذه الحالات لها أصول وراثية مشتركة، مع احتمال أن تؤدي الجينات المصابة إلى تغيرات جسدية في الدماغ أو الخلايا العصبية التي بدورها تسبب أعراضًا في الدماغ وأعراضًا في القناة الهضمية".



وأكد الباحثون، فى ختام دراستهم، على إن هذا الاكتشاف قد يساعد في النهاية في تطوير اختبارات وعلاجات أفضل لمتلازمة القولون العصبي.