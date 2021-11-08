فرنسا.. بدء التحقيق في نشاط إمبراطورية أعمال سانجيف جوبتا التجارية

ذكرت "فاينانشال تايمز" البريطانية نقلا عن مكتب المدعي العام في باريس، أن السلطات الفرنسية بدأت تحقيقا بنشاط إمبراطورية رجل الأعمال الهندي البريطاني سانجيف غوبتا التجارية.

وقال مكتب المدعي العام للصحيفة إنه يحقق في عمليات جوبتا الفرنسية في "إساءة استخدام أصول الشركات" و"غسيل الأموال"، فيما لم يرد ممثلو غوبتا على طلب "رويترز" التعليق.

وفي مايو 2021، أعلنت السلطات البريطانية أن إمبراطورية قطب صناعة الصلب سانجيف غوبتا تخضع لتحقيق في شبهات بالاحتيال وغسل الأموال في إدارة أعمالها بما في ذلك علاقاتها مع مجموعة "جرينسيل" المفلسة.

ويمثل هذا التحقيق ضربة أخرى للمجموعة التي يهزها سقوط "غرينسيل" الشركة المثيرة للجدل للقروض قصيرة الأمد.

وكانت "جي أف جي" بين العملاء الرئيسيين لغرينسيل وكانت مدينة لها بمليارات الدولارات عند إفلاسها.

وتبحث إمبراطورية الصناعات المعدنية التي يملكها غوبتا عن مصادر تمويل جديدة خصوصا لتجنب إغلاق مصانع الفولاذ "ليبرتي ستيل".

وعلى صعيد آخر ، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 9502 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما دفع المتوسط اليومي للحالات الجديدة إلى أعلى مستوى له في 6 أسابيع.

وأشارت إلى أن المتوسط اليومي ارتفع إلى 6226، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي.

وسجلت فرنسا متوسطا قياسيا خلال العام الحالي بلغ 42225 إصابة في منتصف أبريل، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى له في 2021 عند 1816 في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ مجمل الإصابات 7.19 مليون.

وسجلت فرنسا 49 وفاة بالفيروس، مما يرفع عدد الضحايا الإجمالي إلى 117832، فيما بلغ المتوسط الأسبوعي للوفيات الجديدة 34 مسجلا أعلى مستوى له في شهر.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.