الإثنين 08 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حقيقة اعتقال رئيس «فايزر» بتهمة الاحتيال والرشوة للترويج لفعالية لقاحات كورونا

لقاح فايزر
لقاح فايزر

دحضت "فوربس" الأمريكية الأخبار التي نشرها موقع "بيفر كونسيرفاتيف" الكندي حول اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI.

 

وذكر الموقع الكندي أن ألبرت بورلا اعتقل بتهمة الاحتيال والرشوة في الـ5 من الشهر الجاري، وأن الشرطة أمرت بـ"تعتيم إعلامي" على الحادث وأن القاضي وافق على ذلك.

 

وأضاف الموقع الكندي أن بورلا يواجه اتهامات بالاحتيال لدوره بخداع العملاء في فعالية اللقاحات وكذب حول الآثار الجانبية الخطيرة التي يمكن أن تنتجها اللقاحات، ودفع الأموال للحكومات ووسائل الإعلام الرئيسية كي تلتزم الصمت.

 

وأوضحت "فوربس" أن الموقع الكندي لم يقدم أي حقائق وأدلة فعلية، بل أشار إلى أن تلك المعلومات كانت من جانب عميل مجهول في مكتب التحقيقات الفيدرالي، مضيفة أنه لم يدعم مقاله بصور أو مقاطع فيديو لعملية الاعتقال.

 

وبينت "فوربس" أنه وفي 5 نوفمبر الذي نشر فيه المقال، ظهر بورلا في لقاء تلفزيوني مباشر على قناة CNBC.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

اعتقال ترويج لتر حتى حقيقة كورونا فوربس الرشوة احتيال لقاحات كورونا فايزر فعالية كشف حقيقة تكشف حقيقة لقاحات لقاح قاحات كورونا الاحتيال

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

لحظة مقتل حمدى أبو صالح و12 من عصابته فى أسوان (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8-11-2021

وفاة طبيبة بمركز رعاية الطفل فى طنطا متأثرة بإصابتها بـ«كورونا»

زاخاروفا: «رباعية نورماندى» لا تستجيب لدعوات موسكو

شركة الملاحة الجزائرية تكشف آخر التطورات حول سفنها المحجوزة فى الخارج

طليق منة عرفة عن سبب انفصالهما: «فيه حاجات مش هتنفع معايا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

لواء.حمدى البطران

موقف الدولة من مبادرة وقف العنف

أسماء محفوظ

الأبوة لا تسقط بالتقادم

حسين دعسة

ماذا سيحدث لو سقط أبى أحمد.. إثيوبيا إلى أين؟

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

صور

صور عقار الكونيسة المنهار

مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائى

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

ربما تعيد نتنياهو..كيف تهدد قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس حكومة "بينيت"؟

«البرلمان العربى» يدين الاقتحامات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

قاضى قضاة فلسطين يدعو لمحاكمة حاخام يهودى دعا لهدم مسجد قبة الصخرة