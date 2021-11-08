الإثنين 08 نوفمبر 2021
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عالم

خبير: 300 وحدة من الأجسام المضادة كفيلة بالوقاية من «دلتا»

دلتا
دلتا

أكد مدير مركز "جاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر جينتسبورج، أن 300 وحدة من الأجسام المضادة كفيلة بالوقاية التامة من "دلتا" متحور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

وقال لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "وجدنا أن 300 وحدة من الأجسام المضادة تحمي تماما من متحور "دلتا".

 

وأضاف: "اكتشفنا أيضا أن 500 وحدة أو أكثر تعتبر قيمة ممتازة لتقليل مخاطر الإصابة بالوباء".

 

من جهته، أعلن مدير معهد بحوث الأوبئة التابع لهيئة حماية المستهلك الروسية فاسيلي أكيمكين في وقت سابق، عن تسجيل صنفين في روسيا من متحورات فيرس كورونا، هما "مو" و "لامدا".

 

وحسب تقارير إعلامية فإن "لامدا" الذي تم اكتشافه لأول مرة في اليابان في يوليو الماضي، قادر على مقاومة تأثير اللقاحات أكثر من المتحورات الأخرى، كما تم اكتشاف "مو" لأول مرة في كولومبيا في يناير الماضي.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ما يعرف بـ (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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