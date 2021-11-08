إحصائية: واحد من كل 8 بريطانيين اشترى هدايا عيد الميلاد الآن

بدأ البريطانيون التسوق لعيد الميلاد (الكريسماس) في وقت مبكر مقارنة بالسنوات السابقة، حيث قال واحد من كل ثمانية بالغين إنهم اشتروا بالفعل هدايا وطعامًا لهذه المناسبة، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.

وذكرت صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية، أن 12 في المائة من حوالي 5000 بالغ شملهم الاستطلاع اشتروا أشياء كانوا يشترونها عادة في وقت قريب من عطلة الأعياد.

وقال ثلاثة في المائة آخرون، إن لديهم أشياء طلبوها مسبقًا ولم يتسلموها بعد.

وتتمثل الهدايا الأكثر شيوعًا التي يتم شراؤها أو طلبها مسبقًا في الطعام (47 في المائة) والألعاب (44 في المائة) والملابس والأحذية أو الإكسسوارات (33 في المائة).

وعلى صعيد آخر، تدرس الحكومة البريطانية، خطط لفرض قيود مُحددة على السفر بغرض إجبار المُقيمين فيها على تلقي جرعة ثالثة من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمعروفة باسم الجرعة المُعززة.

وأكدت مصادر في الحكومة البريطانية لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أن مجلس الوزراء البريطاني يدرس تغيير بعض لوائح السفر حتى يواجه الناس الذين رفضوا تلقي الجرعة المُعززة بعد عرضها عليهم فترة عزل طبي واختبارات كورونا عند سفرهم إلى الخارج، مؤكدين أن هذا التغيير "حتمي".

ولفتت الصحيفة إلى أن الإرشادات الرسمية للحكومة البريطانية تم تحديثها خلال نوفمبر الجاري، و أصبحت تقول إن "الحكومة تُراجع آثار ومتطلبات الجرعة المعززة للحصول على تصريح سفر دولي، كما تنظر في كيفية وضع الجرعة المُعززة في تصريح السفر الذي يصدر عن هيئة الصحة العامة البريطانية".

وأوضحت الصحيفة، أن كل من هم فوق سن الخمسين، والعاملين بمجال الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة، مؤهلين للحصول على جرعات مُعززة من لقاحات فيروس كورونا بعد 6 شهور من تلقيهم الجرعة الثانية.