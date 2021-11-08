حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-11-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس، اليوم الإثنين، نهارًا، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، وحالة الطقس ليلًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وشبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا (من 5 إلى 8 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية ، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 19

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 27 20

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 20

دمنهور 27 19

بلطيم 27 20

مطروح 25 20

السلوم 25 19

سيوة 27 14

بورسعيد 27 21

دمياط 28 21

الزقازيق 29 19

المنصورة 29 18

الاسماعيلية 29 18

السويس 28 21

العريش 28 19

رفح 28 18

رأس سدر 29 21

نخل 28 12

نويبع 30 22

طابا 28 20

كاترين 27 14

الطور 28 21

شرم الشيخ 30 22

الغردقة 31 20

مرسى علم 30 21

الفيوم 30 16

بني سويف 30 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 16

سوهاج 32 17

قنا 33 19

الأقصر 34 20

أسوان 35 20

إدفو 35 20

أبوسمبل 35 19

الوادي الجديد 33 16

شلاتين 30 19

ابو رماد 29 20

حلايب 27 21

رأس حدربة 27 22