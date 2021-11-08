هشام نزيه عن تكريمه فى مهرجان الموسيقى العربية: شرف عظيم

كشف هشام نزيه المؤلف الموسيقي أن تكريم مهرجان الموسيقى العربية له لم يكن متوقعاً قائلًا: “مكنتش متوقع ده لا في مهرجان الموسيقى العربية ولا غيره ”.

وأكد “نزيه”، في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه بطبيعة الحال فإن مؤلف الموسيقى التصويرية عامة لا يصنف أنه تابع للموسيقيين في المجتمع المصري ولا السينمائيين أيضًا، وأضاف مازحًا: "إحنا في النص كده.. بحس إني واخد إقامة مش مواطنة".

وأوضح نزيه أن تكريمه في مهرجان الموسيقى أشعره بالقلق قائلًا: "لما قرأت الكلام إنه سيتم تكريمي عن مسيرتي قلقت اتخضيت لكت فرحت جدًا كونه مهرجانًا كبيرًا والقائمين عليه لهم ثقل".

وأتم: "حسيت إن دي رسالة لكل شاب صغير مش مهم إنت عملت إيه بس لو عملته كويس هتلاقي اللي يقولك شكرًا".

وحول سوق "الموسيقى التصويرية" في أوساط الشباب ومدى الإقبال على الدخول في مجالها قال نزيه: "كتير جدًا وفيه إقبال وفي ناس بتبعتلي وتقلي إحنا لسه مخلصين دراسة وبعضهم يدرس في الخارج وعاوزين يبتدوا.. وعندهم مغامرة وحماس وعاوزين يخبطوا الباب ومش بيخافوا"، مبينًا أن هناك تطورًا على مستوى العدد والمقبلين وكذلك طريقة التفكير".

وكرّم مهرجان الموسيقى العربية الموسيقار هشام نزيه تقديرًا لمسيرته الموسيقية عبر أكثر من 20 سنة، والتي كان منها تأليف موسيقى وألحان الموكب الذهبي للمومياوات الملكية الفرعونية خلال نقلها من المتحف المصري، وهو حدث تم بثه عالميًا، ونال عنه نزيه إشادات مصرية ودولية عديدة.

وجاء تكريم «نزيه» في افتتاح الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي أقيم في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور ضيفة شرف المهرجان وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، وشهد الحفل تكريم عدد من الفنانين والباحثين في مجالات فنية متنوعة من مصر وعدة دول عربية.

وأهدى المهرجان هذه الدورة إلى الموسيقارين الكبيرين جمال سلامة وعبده داغر، واللذين توفيّا خلال العام الجاري، ويقدم حفل الافتتاح مختارات من مؤلفاتهما الموسيقية.

وألف هشام نزيه الموسيقى الدرامية لأكثر من 40 عمل سينمائي وتلفزيوني، وتُوجت أعماله بـجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2018 تقديراً لتميز مسيرته، ليصبح أول موسيقي ينال هذه الجائزة.