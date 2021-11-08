الإثنين 08 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين جنوب سيناء»: ننتظر اعتماد 8 متقدمين لمشروع جمعيتى من شباب الخريجين

مشروع جمعيتي
مشروع جمعيتي

أكد المهندس إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، أنه ينتظر اعتماد وزارة التموين والتجارة الداخلية لمشروع جمعيتي للمرحلة الرابعة لـ8 متقدمين للمشروع من شباب الخريجين.

وقال وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الطلبات المقدمة لمشروع جمعيتي للمرحلة  الرابعة لعدد 8 متقدمين، هو أكبر عدد من المتقدمين مقارنة بوجود مشروع واحد، لافتًا إلى أنه تم إجراء المعاينات المبدئية لهم بنسبه 100%.

وأضاف أنه تم إرسال الكشوف إلى الوزارة، وننتظر الاعتماد من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين لعمل المعاينات النهائية، والتي تشمل الانتهاء من التشطيبات النهائية للمحلات التي تصل مساحتها 30 مترًا، وتحديد نوع  التشطيبات وفقًا للفترة الزمنية التي قامت الوزارة بتحديدها خلال  شهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل، على أن يتم التشغيل في أول العام المقبل.

وأشار المهندس إبراهيم الحارون إلى أنه في حال التشغيل في أول العام المقبل يتم تسليم ماكينات صرف السلع التموينية وفارق  نقاط الخبز، ويتم استلام السلع التموينية من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة  للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومن خلال مخازن تجارة الجملة التابع لها، ودفع الحد الأدنى للتأمين بواقع 4000 جنيه، وبدون حد أقصى.

وأكد أن مشروع جمعيتي من المشروعات الضرورية التي تتوسع فيها وزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوى المحافظات، والتي أشبه بالمجمعات الاستهلاكية الصغيرة التي تقوم بتوفير السلع التموينية و فارق نقاط الخبز والسلع الحرة بأسعار مخفضة، كما أنها تقوم أيضًا بتوفير فرص عمل ما بين فرصتين  إلى ثلاثه فرص عمل مباشرة.

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