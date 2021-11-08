الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 4 أطنان لحوم ورنجة غير صالحة للاستهلاك الأدمى بالغربية

رنجة فاسدة
رنجة فاسدة

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية بالاشتراك مع الجهات المعنية،الأحد، من ضبط 4 أطنان و298 كيلو لحوم ورنجة غير صالحة للاستهلاك الأدمي، مطروحة ومتداولة في الأسواق المحلة الكبرى وكفرالزيات.


كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد كلف 3 لجان تفتيشية على الأسواق والمحلات بالمحلة الكبرى وكفرالزيات، من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم والأسماك المدخنة، وتنسيقا مع مباحث التموين وإحكاما للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.


وأسفرت الحملة عن ضبط  4 أطنان و298 كيلو لحوم ورنجة غير صالحة للاستهلاك الأدمي، متداولة في الأسواق بالمحلة وكفرالزيات، عبارة عن ١٧.٥ كيلو لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي ذبح خارج المجازر الحكومية، و٦٠ كيلو لحوم بقري غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و ٣٦ كيلو لحوم مجمدة وكبده ولحوم مفرومة صالحه للاستهلاك الآدمي ظاهريا في أكياس بدون بيانات،  و٣١٨٥ كيلو أسماك مدخنة رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، و1000 كيلو أسماك مدخنة سحب عينات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك أو من عدمه.


وحرر اللجان التفتيشية  7 محاضر مخالفات لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.


وكان محافظ الغربية قد وجه مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق ومحال اللحوم والدواجن والمطاعم، والمحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وضبط السلع الفاسدة، وتطبيق القانون على المخالفين.

 

كما شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمنتجات بالمراكز والمدن؛ وذلك بناءً على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية. 


وضمت الحملة  ياسر مراد مدير الرقابة ومحمد الشيخ مفتش التموين، وأسفرت الحملة عن ضبط  1000 علبة سجائر مُهربة من الجمارك ومسرطنة داخل أحد المحلات تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر رقم 35500 جنح  ثان طنطا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط الامم المتحدة قلق كيلو لحوم ورنجة غير صالحه للاستهلاك الآدمي بالغربية

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وائل لطفي

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