الإثنين 08 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تهدد أصحاب المخابز المخالفة بسحب حصة الدقيق وإنهاء الترخيص

المخبز البلدي
المخبز البلدي

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه  في حال إخلال أصحاب المخابز بأي بند من بنود الوزارة، وارتكاب أكثر من مخالفة تموينية وصدور أحكام قضائية، يتم سحب حصة الدقيق استخراج 82 % وإنهاء الترخيص دون أي تعويضات تقدم لصاحب المخبز.

وأضافت أنه إذا امتنع صاحب المخبز لأي سبب من الأسباب من تنفيذ تعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وخاصة التوجيهات الوزارية التي يتم الإعلان عنها سواء في المواصفات القياسية أو الجودة أو الأوزان أو غير ذلك، يتم أيضًا سحب حصة الدقيق ،وإنهاء الترخيص دون أي تعويضات.

وأشارت إلى أنه إذا تم الحجر تنفيذيًا على المخبز بحكم قضائي على الأدوات والمعدات، يتم سحب حصص الدقيق بالكامل المخصصة لصاحب المخبز، وإنهاء الترخيص دون اي تعويضات، وهذا يتم بقرار قضائي.

وأوضحت أنه إذا ثبت استخدام صاحب المخبز لأي غرض من الأغراض المخالفة لنشاط المخبز غير إنتاج وبيع الخبز المدعم، مثلًا في  حالة وجود بيع سلع غذائية أو غير الغذائية غير بيع الخبز المدعم البلدي فئه الخمس قروش لأصحاب البطاقات التموينية، وتمكنت بذلك  الحملات الرقابيه من الضبط هذا المخبز بهذه المخالفات التموينية، يتم على الفور إنذار بسحب الحصة الدقيق  بالكامل، وإنهاء  الترخيص دون أي تعويض.

وذكرت وزارة التموين، أنه إذا ألغت السلطات المختصهة بأي سبب من الأسباب رخصة المخبز أو رخصة تشغيل المخبز،  يتم إنهاء الترخيص دون أي تعويضات تقدم لصاحب المخبز.

حكم قضائى وزارة التموين أحكام قضائية سحب المخالفات التموينية الدقيق البلدى صدور أحكام قضائية رخصة تشغيل

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وائل لطفي

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