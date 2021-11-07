وقف 4 خدمات على سيستم «دعم مصر» لنهاية 2021
أوقفت وزارة التموين والتجارة الداخلية على موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية 4 خدمات على السيستم الإلكتروني حتى نهاية العام الجاري لحين تحديث البيانات على شبكات شركات الكروت الذكية خلال الفترة المقبلة.
وتمثلت الخدمات التي تم إيقافها في
- إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية ومحدودي الدخل.
- وقف إصدار البطاقة التموينية الجديدة لأول مرة على موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية.
- وقف إضافة صرف التموين لمستحقي الخبز فقط على موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية حتى نهاية العام.
- وقف إضافه الزوجة غير المقيدة على التموين أو المحرومة على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية أون لاين حاليا حتى نهاية العام.