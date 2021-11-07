الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وقف 4 خدمات على سيستم «دعم مصر» لنهاية 2021

بطاقات ذكية
بطاقات ذكية

أوقفت وزارة التموين والتجارة الداخلية على موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية 4 خدمات على السيستم الإلكتروني حتى نهاية العام الجاري لحين تحديث البيانات على شبكات شركات الكروت الذكية خلال الفترة المقبلة.

وتمثلت الخدمات التي تم إيقافها في

  • إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية ومحدودي الدخل.
  • وقف إصدار البطاقة التموينية الجديدة لأول مرة على موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية.
  • وقف إضافة صرف التموين لمستحقي الخبز فقط على موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية حتى نهاية العام.
  • وقف إضافه الزوجة غير المقيدة على التموين أو المحرومة على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية أون لاين حاليا حتى نهاية العام.
وزارة التموين الموقع الإلكترونى محدودي الدخل المعاشات إضافة المواليد أصحاب المعاشات المراكز التموينية المتطورة الكترونيا موظفي القطاع العام مصر الرقمية

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وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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