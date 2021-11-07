وقف 4 خدمات على سيستم «دعم مصر» لنهاية 2021

أوقفت وزارة التموين والتجارة الداخلية على موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية 4 خدمات على السيستم الإلكتروني حتى نهاية العام الجاري لحين تحديث البيانات على شبكات شركات الكروت الذكية خلال الفترة المقبلة.

وتمثلت الخدمات التي تم إيقافها في