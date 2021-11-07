الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

محمد صقر رئيسًا لتحرير برنامج «مصر جديدة» على قناة etc

محمد صقر
محمد صقر

تولى الكاتب الصحفي، محمد صقر، رئاسة تحرير برنامج "مصر جديدة" فى قناة etc، والذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع، وهو برنامج الـ«توك شو» الرئيسي للقناة، ضمن باقة من البرامج المتنوعة انطلقت بها القناة مساء الأحد 7 نوفمبر الجارى.

وتواكب قناة “etc” تطلعات المواطنين فى مصر وتناول قضاياهم واهتماماتهم بشكل مهنى وموضوعى وبزاويا مختلفة ورؤى أعمق تساعد على تشكيل وعى وإدراك حقيقى لكل الأحداث، كما يتناول البرنامج أهم الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على الشأن المصرى.

وكان هانى العتال، رئيس مجلس إدارة قناة etc الفضائية، أكد أن القناة ستكون جزءًا فاعلًا فى منظومة الإعلام المصرى والعربى، وستخاطب كل شرائح المجتمع عبر محتوى سياسى ورياضى واجتماعى وترفيهى وثقافى هادف يعبر بصدق عن الإعلام المصرى الهادف ذو التأثير الإيجابى.
يذكر أن الكاتب الصحفي محمد صقر، تولى رئاسة تحرير عدد من برامج التوك شو، في مقدمتها برنامج (90دقيقة) و(48ساعة) و(باختصار) بقناة المحور، و"تحت الشمس" مع معتز بالله عبد الفتاح على قناة الشمس، كما ترأس تحرير عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية، كما سبق له العمل بقناة المحور لعدة سنوات، ثم انتقل لقناة ten، ومنها لشبكة قنوات dmc، وعمل مؤخرًا مديرًا لتطوير المحتوى بقناة المحور.
كما تنطلق القناة، بأولى حلقات البرنامج الرياضي "بوكس تو بوكس"، الذى يقدمه الكاتب الصحفي "محمد شبانة"، من الأحد إلى الخميس فى تمام الساعة الـ11 مساءً، وسيكشف خلاله الحقائق بمختلف القضايا والأحداث على الساحة الرياضية بلا حسابات وبكل موضوعية وحيادية، رافعًا شعار "زيرو مجاملة" .

رياضة الاعلام الشمس برنامج قضايا

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وائل لطفي

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