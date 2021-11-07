السيسى: ليس لدينا مشكلة فى إقامة قدرات حقيقية للنقل على البحرين الأحمر أو الأبيض

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي- خلال جولته اليوم الأحد، في أجنحة معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر- "الماكيت" الخاص بأعمال تطوير ميناء السخنة أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا في المنطقة الصناعية.

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قائلا "إذا كان هناك رؤية أكبر في أماكن سواء على البحر الأبيض المتوسط أو الأحمر في سبيل التوسع فلا يوجد أي مشاكل والدولة مستعدة لذلك".

وأكد أن الدولة ليس لديها أية مشكلة في إقامة قدرات حقيقية للنقل على البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط أو بينهم.

واستمع الرئيس السيسي خلال تفقده أجنحة معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر إلى شرح من وزير البترول طارق الملا حول مشروعات وزارة البترول.

وأشار وزير البترول إلى أن الوزارة بالإضافة إلى مشروعات البترول تشترك مع وزارة النقل في عدة مشروعات قومية كثيرة ومنها نفقي الإسماعيلية وازدواج نفق الشهيد أحمد حمدي، فضلا عن مجموعة من الطرق الإقليمية والرئيسية الكبيرة في الصعيد والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الموانئ مثل الإسكندرية ورصيف الحاويات في دمياط والسخنة، فضلا عن بعض المحطات الخاصة بمشروع القطار السريع وبعض مناطق مترو أنفاق الخط الرابع.