المتحور «هيهي» واختطاف «مي حسن».. الأكثر بحثًا في مصر

تصدّر انتصار فريق ريال مدريد الإسباني وأخبار متحور كورونا الجديد «هيهي»، عمليات البحث عبر محرك «جوجل» في النطاق الجغرافي لمصر، اليوم الأحد، بالإضافة إلى تصريحات الفنانة مي حسن حول تعرضها لمحاولة اختطاف.

انتصار ريال مدريد.. وهزيمة برشلونة

استحوذت الأخبار الرياضية على اهتمامات المصريين وعمليات البحث التى أجروها عبر محرك«جوجل»، اليوم الأحد، حيث جاء فريق ريال مدريد فى قائمة الأعلى بحثًا، بعد تفوقه على فريق رايو فايكانو في الدوري الإسباني بهدفين لهدف، واحتلاله صدارة ترتيب الدورى، بينما تعادل منافسه التقليدي برشلونة، مع مضيفه سلتا فيجو بثلاثة أهداف لمثلهم.

كما اهتم المصريين في عمليات البحث بأخبار الدوري الفرنسي، وتحديدًا نادي باريس سان جيرمان، بعد فوزه على فريق بوردو.

متحور «هيهي»

«هيهي».. خطر جديد قد يأتى من الصين على غرار فيروس كورونا المستجد، فرغم عدم تأكيد أي جهة رسمية لهذه الأنباء، إلا أن الأخبار المتداولة تؤكد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا يحمل هذا الاسم، ليبدأ مسارًا جديدًا للوباء الذي ظهر في ثوبه الجديد والأخطر في مطلع عام 2020، ليبدأ رعبًا في العالم، لم ينتهِ بعد.

خطف «مي حسن»

وحلّت الفنانة «مي حسن» في الأكثر بحثًا، بعد تصريحات قالت فيها إنها تعرضت لمحاولة خطف على يد سائق سيارة تابعة لشركة خاصة، كانت قد طلبتها عبر التطبيق الخاص بالشركة وأنها أثناء استقلالها للسيارة فى منطقة 6 أكتوبر بالجيزة، تمكنت من فتح السيارة والقفز منها قبل أن يتدخل عمال كانوا متواجدين فى المنطقة وينقذوها وأجرت اتصالًا هاتفيًا بالشرطة والتي تعاملت بكل جدية مع البلاغ.