الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البعثة الأممية فى ليبيا تؤكد دعمها لإجراء انتخابات شفافة وفى موعدها

رايزدون زيننغا
رايزدون زيننغا

عقد الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زيننغا، مشاورات عبر الاتصال المرئي اليوم الأحد، مع مجموعة من ممثلي المجتمع المدني من مختلف أنحاء ليبيا.

 

وحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا، تبادل المشاركون وجهات النظر حول الانتخابات، مؤكدين أن الهدف من الانتخابات يجب أن يكون تحقيق الاستقرار والخروج من الأزمات السياسية المتكررة.

 

وشدد العديد من المشاركين باللقاء على ضرورة ضمان قبول النتائج من قبل جميع الجهات الفاعلة.

 

ورحب زيننغا بالمشاركين مشددًا على الدور المهم للمجتمع المدني للاسهام في تحقيق ليبيا مستقرة وسلمية وديمقراطية. 

 

وجدد زيننغا التزام البعثة بدعم الليبيين في إجراء انتخابات شفافة وموثوقة وفي موعدها، وفق خريطة الطريق السياسية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

السايح يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها

وأكد عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، في وقت سابق الأحد، أنهم ملتزمون بضرورة استقالة أي مترشح من منصبه قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات المقرر إجرائها في 24 ديسمبر المقبل.

 

وأوضح رئيس مفوضية الانتخابات أن مجلس النواب أكد على موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، مشيرا إلى أن الصراعات السياسية لم تتوقف منذ 2011 بسبب المرحلة الانتقالية المستمرة، وذلك حسب تصريحات له مع قناة "الحدث".

 

وأضاف: "لا أعتقد أن بقاء المرتزقة سيؤثر في سير العملية الانتخابية والسلطات ستواجه أي عمليات مسلحة قد تقوم بها الميليشيات أو المرتزقة لكن خروج المرتزقة من شأنه تهيئة ظروف انتخابية أفضل"، موضحا أن المفوضية لا تواجه أي ضغوط سياسية لأنها هيئة مستقلة.

 

وقال السايح إن هناك حملة تسعى لتشكيك المواطن في عمل المفوضية والتي هي ليست طرفا سياسيا لكنها تطبق القوانين الصادرة من مجلس النواب.

 

وأكد رئيس مفوضية الانتخابات ان هناك أطراف مازالت معارضة لإجراء الانتخابات في موعدها مشيرا إلى أنهم يسعون لإجراء الانتخابات بموعدها في 24 ديسمبر 2021 ولا يوجد مجال لتأجيل الانتخابات إلا إذا استجدت أمور طارئة.

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